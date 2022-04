Venerdì pomeriggio alle 18 all’Astoria Palace Hotel

“Così Palermo Rinasce. Idee, valori e proposte per Palermo” è il titolo dell’incontro organizzato da Elisabetta Luparello, Antonio Triolo, Maurizio Calivà e Adriano Livolsi, candidati al Consiglio Comunale con la lista “Prima l’Italia”, simbolo con il quale la Lega si presenterà alle elezioni amministrative del 12 giugno.

Appuntamento per venerdì 22 aprile alle 18

L’iniziativa si svolgerà venerdì 22 aprile alle 18 all’Astoria Palace Hotel di via Montepellegrino, 62. All’appuntamento, che sarà l’occasione per approfondire i principali temi che saranno oggetto della campagna elettorale e per i quali i candidati si impegneranno, interverranno Alberto Samonà, assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana designato vicesindaco in caso di vittoria del candidato di centrodestra Francesco Cascio; il senatore Luca Briziarelli, vicepresidente della commissione Bicamerale Ecoreati e l’onorevole Francesco Scoma, parlamentare nazionale Camera dei Deputati. Porterà il saluto del partito, Francesco Di Giorgio, Coordinatore Provinciale della Lega.

Saranno presentati i candidati alle circoscrizioni di Prima l’Italia

Nel corso dell’incontro saranno anche presentati i candidati alle circoscrizioni di “Prima l’Italia” che sostengono il progetto #PalermoRinasce.

“Palermo ha bisogno di rinascere dalle macerie di una gestione che negli ultimi anni ha fatto sprofondare la Città in una condizione disastrosa – sottolineano gli organizzatori – ed è per questo che vogliamo presentare un progetto politico che possa ridarle orgoglio e una prospettiva di futuro”.

Ingresso libero nel rispetto delle norme anticovid.

Lega indica Samonà per Ticket con Cascio

Nei giorni scorsi Alberto Samonà, attuale assessore alla Cultura ed all’Identità Siciliana nel governo di Nello Musumeci, è stato indicato da Prima l’Italia-Lega per il ticket con Francesco Cascio, candidato a sindaco a Palermo da Forza Italia e Carroccio. “Confermo l’accordo con Fi su Palermo – dice il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo – avevamo indicato su sua richiesta Francesco Scoma che era il nostro candidato salvo poi ripensarci, e lo ringrazio comunque per l’impegno assunto con l’obiettivo di lavorare per l’affermazione del nostro candidato e della nostra lista”.