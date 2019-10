Requisiti: esperienza e lingua inglese

Costa Crociera assume a Palermo offrendo 85 opportunità di lavoro nel corso di una giornata di selezioni che si svolgerà a Palermo il 10 ottobre. Così la compagnia di navigazione che offre crociere in giro per il mondo dà l’opportunità di lavorare a bordo delle navi della propria flotta. Le selezioni dei avverranno nel corso di un recruiting day che si svolgerà il prossimo giovedì 10 ottobre a Palermo, a bordo di Costa Diadema.

Per partecipare alla selezione però serve avere alcuni requisiti tra i quali esperienza nel settore e saper parlare bene almeno l’inglese. L’assunzione sarà diretta per coloro i quali hanno supereranno con successo le selezioni. Costa Crociere assume in particolare 2 chef pasticceri; 8 capi partita pasticceri; 10 demi chef pasticceri; 3 casari; 10 addetti alle escursioni di terra; 12 animatori; 15 animatori per bambini; 3 baby sitter per bambini di età inferiore ai 3 anni; 4 istruttori sportivi; 6 responsabili dell’accoglienza; 3 international host/hostess di lingua francese; 3 international host/hostess di lingua tedesca; 1 international host/hostess di lingua inglese; 5 fotografi.

Andando nel dettaglio, i requisiti richiesti, come esperienza, titoli di studio, competenze, variano a seconda dei profili, ma per tutti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. La certificazione «Basic Safety Training», necessaria per lavorare a bordo, è a carico dei candidati.

Per partecipare alle selezioni del 10 ottobre, come riporta il Giornale di Sicilia, si dovrà inviare il proprio curriculum. Seguirà un colloquio telefonico e un test online. Il programma della giornata di giovedì 10 ottobre inizia alle ore 8, con appuntamento sottobordo per la registrazione; successivamente ci sarà il Welcome on board con il Capitano, l’Hotel Director e l’HR Director; i colloqui inizieranno alle 10, con sbarco di tutti i candidati previsto per le ore 15. Per inviare il curriculum è necessario collegarsi alla sezione lavora con noi del sito web di Costa Crociere.