L'elenco delle strade

Questa sera, martedì 6 ottobre, lungo le strade della Costa Sud di Palermo, si accendono 506 nuovi corpi illuminanti a LED. L’attivazione rientra nel progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione del versante meridionale della città e porta a 1.536 i punti luce già in funzione nell’ambito dell’intervento, circa due terzi dell’opera complessiva.

I 506 nuovi apparecchi, con potenza luminosa compresa tra 4.000 e 20.000 lumen, si dividono tra i due lotti del progetto: 337 appartengono al lotto 1 e 169 al lotto 2, distribuiti su nove quadri elettrici.

Lo dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando: “L’accensione di 506 nuovi corpi illuminanti rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione della pubblica illuminazione della Costa Sud. Con questa nuova attivazione, i punti luce già accesi nell’ambito del progetto saliranno a 1.536, migliorando la qualità dell’illuminazione e la vivibilità di numerosi quartieri”.

Le strade che ricevono le nuove luci

Le accensioni del lotto 1 interessano Fondo Mortillaro, via Musica d’Orfeo, vicolo Canonico Carella, via Giuseppe Cirrincione, via delle Grazie, via Gaetano Di Pasquale, via Salemi, via Michele Federico Sciacca, via Emiro Giafar, via Prospero Favier, via Giuseppe Pianell e via Germanese. L’intervento prosegue su via Felice Cavallotti, via Padre Puglisi, via Pintabona e via Portella della Ginestra, poi su via La Ferla, via Macello e viale dei Picciotti. Completano l’elenco cortile Oreto, via Buonriposo, via Emanuele Paternò, corso dei Mille, via Amedeo D’Aosta, largo Macello, via Salvatore Cappello e via Saetta.

Il lotto 2 riguarda soprattutto la zona dello Sperone: via Sperone e via Achille Grandi, viale Di Vittorio e via Padre Annibale di Francia, via Giulio Pastore, via Epifanio Li Puma e il parcheggio di via Di Vittorio. Le attivazioni arrivano fino a via Galletti, Fondo Galletti, via Sacerdote Vito Bonadonna e via Melchiorre Fardella.

Quanto manca per completare la rete

Con le accensioni di questa sera il progetto raggiunge circa il 65% dell’obiettivo finale, fissato in 2.365 corpi illuminanti. Restano quindi da attivare 829 punti luce: secondo il quadro degli interventi ne mancano 162 per chiudere il lotto 1 e 667 per il lotto 2, quest’ultimo ancora concentrato in buona parte nell’area dello Sperone.

Sull’impianto complessivo intervengono di nuovo sindaco e assessore, che indicano l’obiettivo dell’opera: l’intervento, spiegano Lagalla e Orlando, “punta a migliorare l’efficienza degli impianti e a rafforzare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri della Costa Sud”.

“La riqualificazione della pubblica illuminazione è parte integrante del più ampio percorso di trasformazione della Costa Sud”, concludono il sindaco e l’assessore. “Continueremo a lavorare per completare nel più breve tempo possibile la rete prevista dal progetto e garantire ai cittadini impianti moderni, efficienti e adeguati alle esigenze del territorio”.

La posizione della II Circoscrizione

Sull’avanzamento dei cantieri interviene anche il presidente della II Circoscrizione, Giuseppe Federico: “Finalmente si accendono altri punti luce dei nuovi impianti di illuminazione pubblica, impianti a Led della Costa Sud. È un altro cantiere che sta volgendo al termine senza intoppi e nel rispetto dei tempi previsti, e questo non può che essere motivo di soddisfazione per i cittadini e per chi, quotidianamente, si impegna per migliorare il nostro territorio. Gli interventi stanno interessando diverse arterie importanti della II Circoscrizione, tra cui via Padre Puglisi, viale dei Picciotti, via La Ferla, via Sacco e Vanzetti e altre strade comprese nei due lotti di intervento. L’illuminazione pubblica rappresenta un elemento fondamentale non soltanto per il decoro urbano, ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini, per la vivibilità dei quartieri e per la possibilità di restituire maggiore dignità a strade che per troppo tempo hanno dovuto fare i conti con impianti insufficienti o non funzionanti. Per quanto riguarda gli interventi di competenza dell’assessore Totò Orlando, ormai possiamo parlare di una certezza: tassello dopo tassello, cantiere dopo cantiere, si stanno affrontando problemi che per anni hanno atteso una soluzione. È questo il modo in cui un’Amministrazione deve lavorare: programmare, intervenire e portare a compimento le opere, restituendo gradualmente ai cittadini servizi essenziali. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore Totò Orlando e gli uffici comunali per il lavoro che stanno portando avanti”.

Terrani rivendica l’emendamento sui fondi

Sul percorso che ha portato all’opera interviene il presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani, che collega l’accensione a un proprio atto in aula. “Stasera la Costa Sud si accende un po’ di più. Oggi è una giornata che aspettavo da tempo, e lo dico con orgoglio. Questa sera, nei nostri quartieri della Costa Sud, si accenderanno 506 nuovi punti luce LED. Strade che fino a ieri erano buie o mal illuminate diventeranno più sicure e più vivibili, e la città risparmierà energia”, afferma.

Nel suo intervento il consigliere ricostruisce la vicenda dei finanziamenti: “Voglio essere chiaro su come si è arrivati a questo risultato. L’emendamento che ha reso possibile quest’opera nella sua dimensione attuale l’ho presentato io e ne sono stato il primo firmatario. L’ho depositato in aula il 12 settembre 2023. A quel tempo il Programma Triennale delle Opere Pubbliche prevedeva per l’illuminazione della Costa Sud appena 5 milioni di euro, mentre il finanziamento ottenuto con il POC 2014/2020 era molto più alto. Con il mio emendamento ho chiesto di correggere quella cifra e di portarla a oltre 13,6 milioni di euro, perché quei fondi non andassero perduti. Ringrazio i colleghi consiglieri che hanno sottoscritto la mia proposta dopo di me. Senza quell’atto, più di 8 milioni di euro sarebbero rimasti sulla carta. Oggi invece si trasformano in luce”.

Terrani annuncia infine di voler seguire l’opera fino alla fine: “Quest’opera è nata da una mia iniziativa, continuerò a seguirla giorno dopo giorno, finché non vedrò acceso l’ultimo lampione. Chi vive nella Costa Sud ha aspettato fin troppo. Merita quartieri illuminati e curati come il resto di Palermo”.

Immagine del post generata con l’AI.