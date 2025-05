Dopo anni di silenzi e promesse mai mantenute, la Costa Sud di Palermo torna al centro del dibattito politico e istituzionale.

È accaduto oggi all’Hotel San Paolo Palace, dove si è svolto un convegno promosso dal consigliere comunale Pasquale Terrani, con l’intento di riaccendere l’attenzione pubblica su una delle aree più trascurate della città.

Presenti istituzioni, rappresentanti del territorio, cittadini e operatori locali.

“La Costa Sud grida riscatto. Serve un cambio di passo”

Tra gli interventi più attesi, quello dell’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, che ha lanciato un accorato appello: “Per troppo tempo la costa sud è stata dimenticata – ha detto – ma non possiamo più permetterci di voltare lo sguardo altrove. Un tempo era il fiore all’occhiello del nostro litorale, oggi invece grida riscatto. Pretendiamo un cambio di passo e lavoreremo, con azioni concrete, affinché questa parte della città torni a essere un luogo di vita, bellezza e opportunità”.

Nel corso dell’incontro si è discusso di rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, bonifica delle aree industriali dismesse e potenziale attrattivo della costa sul piano economico e turistico.

Il rilancio della zona sud di Palermo, secondo i relatori, richiede una strategia chiara, investimenti mirati e il coinvolgimento attivo delle istituzioni.

Tamajo ha ribadito l’impegno della Regione Siciliana per trasformare l’area in un motore di sviluppo, anche grazie a fondi pubblici e alla collaborazione con il tessuto imprenditoriale locale. “La costa sud ha bisogno di visione, programmazione e coraggio – ha concluso l’assessore – e io, con il mio impegno quotidiano, continuerò a essere in prima linea per costruire un futuro migliore per Palermo”.

Un segnale politico forte che punta a invertire la rotta di decenni di incuria e a restituire alla città un rapporto autentico con il suo mare.