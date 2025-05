Lunedì 19 maggio alle ore 9.00, l’Hotel San Paolo Palace di Palermo (Via Messina Marine 91) ospiterà il convegno “Costa Sud – Sviluppo delle attività imprenditoriali e del turismo ecosostenibile”, promosso dal Centro Studi “Ernesto Basile” e dal consigliere comunale Pasquale Terrani.

L’incontro punta a restituire centralità a una porzione fondamentale della città, troppo spesso dimenticata ma ricca di potenziale umano, economico e ambientale. Sarà un momento di confronto aperto tra istituzioni, imprese, tecnici e cittadini, un passo concreto verso un modello di sviluppo che coniughi crescita economica e sostenibilità.

Tamajo: “La Regione pronta a fare la sua parte”

Tra gli interventi più attesi, quello dell’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, che dichiara: “La Costa Sud non è più la periferia dimenticata, ma una risorsa strategica per il futuro di Palermo. Con questo convegno vogliamo mettere a sistema idee, progetti e investimenti che possano generare nuova impresa, occupazione e turismo ecosostenibile. La Regione è pronta a fare la sua parte, accompagnando i processi di sviluppo con strumenti concreti e una visione di lungo periodo. Voglio ringraziare l’amico Pasquale Terrani, che da oltre 35 anni lavora con impegno e passione per la riqualificazione di questo territorio: la sua dedizione è un esempio di come si possa fare politica partendo dai bisogni reali della comunità”.

Terrani: “Una Palermo che non lascia indietro nessuno”

L’iniziativa porta la firma di Pasquale Terrani, promotore e consigliere comunale, che ribadisce l’importanza di un progetto inclusivo e ambizioso: “Crediamo in una Palermo che non lascia indietro nessun territorio. La Costa Sud deve diventare un simbolo di rinascita urbana e ambientale. Questo convegno rappresenta un punto di partenza per creare sinergie tra istituzioni, cittadini e imprese, restituendo dignità e opportunità a un’area che merita di essere protagonista.”

Il convegno riunirà rappresentanti istituzionali, studiosi, tecnici, imprenditori e realtà del terzo settore, tutti uniti dall’obiettivo di costruire una visione condivisa per il futuro della Costa Sud. Un’occasione per mettere in campo competenze e risorse, avviando un percorso di trasformazione concreta che parte dalla partecipazione attiva della comunità.