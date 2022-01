A Talk Sicilia si parla di smart working con Giuseppe Badagliacca

Il Covid 19 costringe allo stop Massimo Minutella. E’ stata rinviata la trasmissione prevista per domani. E’ il secondo forfait consecutivo del talk show “Casa Minutella”. Quello che è successo lo aveva raccontato Minutella dalle colonne virtuali della sua pagina facebook. “Buongiorno gente. A forza di regalare sorrisi e positività ogni mattina, finisce che anche il tampone mi dà positivo. Non sto ancora bene, la febbre mi ha lasciato, ma la sera torna a darmi un po’ di noia. Confesso di essere un po’ demoralizzato, ma serve essere forti e reagire. Le giornate di lunedi e martedi sono state belle rock. Spero di stare meglio. Mentre vi scrivo qualche doloretto qua e là e un po di mal di gola. Dovrò stare isolato per almeno 11 giorni, spero tanto di riprendermi. Vi mando un abbraccio e perdonate se anche oggi il mio classico evviva lo tengo nel cassetto. Dio ci benedica.”

A quasi due settimane dall’esser risultato positivo al Covid 19, il nostro Massimo sta ancora combattendo la sua battaglia contro il virus. Crossfinger, perché la nostra “roccia” migliora giorno dopo giorno. L’obiettivo è tornare in onda per la puntata di giovedì prossimo. Ovviamente in modalità “smart working“, in attesa di mettere definitivamente alle spalle questa storia.

Giunto alla sua 17ma edizione, il talk show gentile condotto da Massimo Minutella è diventato un appuntamento tanto atteso dal pubblico di Blogsicilia, dei social e della tv. Casa Minutella è in onda anche su Video Regione, sul canale 16 del digitale terrestre.

Cambia così il palinsesto di Blogsicilia. Per affrontare i temi più urgenti della cronaca, nella fascia oraria che usualmente è dedicata a Casa Minutella, domani andrà in onda una puntata speciale di Talk Sicilia. Manlio Viola, direttore di Blogsicilia, intervista Giuseppe Badagliacca, segretario generale Csa Cisal. L’appuntamento è per domani, 18 gennaio, alle ore 15,00. Non si parlerà di Covid 19, ma di un fenomeno che in realtà è collegato: lo smart working.