Malati che hanno fatto 200 chilometri per un ricovero

Resta alta l’emergenza negli ospedali palermitani

Pazienti trasferiti da Partinico a Petralia

La situazione negli ospedali palermitani resta in stato di emergenza. L’ospedale Cervello e quello di Partinico, che accolgono i pazienti Covid, sono ormai pieni. Lo stesso anche quelli di Termini Imerese. I pazienti questa notte sono stati dirottati all’ospedale di Petralia Sottana dove possono essere accolti i pazienti a bassa intensità di cura.

Qui sono arrivata pazienti provenienti da Partinico che si sono fatti 2 ore di trasporto in ambulanza per trovare un posto. A Petralia, come fa notare il personale sanitario in servizio nel nosocomio, c’è carenza di medici e infermieri. Al momento ci sono 3 medici strutturati e 12 infermieri che devono lavorare su due plessi.

“Oggi sono arrivati giovani di 20 anni, uomini di 50 anni e anziani di 75 anni – dicono i medici – Le famiglie dei pazienti tutte infettate dal virus. In un caso secondo quanto accertato il virus sarebbe stato portato dalla nuora che era stata ricoverata in ospedale dove c’è stato un focolaio in un reparto”.