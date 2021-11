Lo comunica il commissario per l'emergenza Covid

“Il servizio di vaccinazione a domicilio offerto dalla Fiera del Mediterraneo non si è mai fermato: squadre di medici vaccinatori in servizio presso la struttura commissariale continuano e hanno sempre continuato ogni giorno a recarsi a casa dei pazienti che hanno fatto richiesta per eseguire prime, seconde o terze dosi.

Ciò che si è reso necessario sospendere temporaneamente, ieri pomeriggio, è stato il servizio di prenotazione del vaccino a domicilio: uno stop di appena alcune ore per consentire di distribuire tra i prossimi giorni le tante richieste di prenotazione arrivate”.

Da oggi è già nuovamente possibile tornare a prenotare il vaccino a casa dal portale della Fiera del Mediterraneo

Le segnalazioni di ieri

Ieri alcuni lettori di BlogSicilia avevano segnalato difficoltà. “Al momento non è possibile prenotare i vaccini a domicilio anti Covid19 per le persone anziane e disabili a Palermo” era il messaggio arrivato in redazione.

Il sistema di prenotazione è bloccato e anche mandando la mail all’indirizzo help.vaccinifiera@asppalermo.org viene risposto “gentile utente, ci dispiace ma al momento non è possibile prenotare vaccinazioni domiciliari. La invitiamo a riprovare la prossima settimana dal portale fiera.asppalermo.org”.

Dall’ufficio del commissario per l’emergenza Covid19 di Palermo veniva confermato lo stop con una frase di circostanza “al momento ci sono molti prenotati e che una volta smaltiti si potrà tornare ad aprire le prenotazioni”.

Servizio importante

Il servizio di prenotazione per il vaccino domiciliare è importante per le persone con disabilità o difficoltà a deambulare ma lo è anche in vista dell’apertura die nuovi criteri di vaccinazione dedicati ai bambini.

Per questa settimana, infati è atteso il via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per le somministrazioni dei vaccini anti Covid19 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dopodiché sarà (forse) ufficializzata la data di giovedì 23 dicembre. Lo ha annunciato Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Non è escluso che questa prima fase di vaccinazione ai più piccoli possa essere avviata con il sistema domiciliare

Domani il responso dell’Agenzia italiana del farmaco

Domani, mercoledì 1 dicembre, si riunirà la Commissione tecnico scientifica dell’AIFA per avviare l’esame per l’approvazione nel nostro Paese del vaccino anti Covid19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo il parere, l’Agenzia del Farmaco formalizzerà l’autorizzazione, che comprenderà anche le modalità raccomandate di utilizzo. Nei giorni scorsi l’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco, ha già raccomandato l’approvazione del vaccino di Pfizer per la fasci 5 – 11 anni.