Hanno chiesto alla nipote di accompagnarli al Centro Diurno “dove c’erano i medici delle vaccinazioni”: Francesca 87 anni ed il marito Calogero di 85 hanno saputo dell’Open Day dell’Asp di Palermo a Castronovo di Sicilia ed hanno approfittato dell’iniziativa per ricevere la terza dose di siero.

La “dottoressa” li ha raggiunti in auto per l’anamnesi e, poi, sempre in modalità drive in, l’assistente sanitario ha vaccinato, prima Francesca, seduta nel sedile posteriore dell’auto guidata dal nipote, e poi Calogero, rimasto sorpreso “di non aver sentito nemmeno l’ago della siringa”.

Maltempo non ha ostacolato l’iniziativa

Il maltempo ed il freddo pungente non hanno ostacolato a Castronovo di Sicilia la settima tappa dell’Open Day Itinerante dell’Asp, che ha allestito all’interno del Centro Diurno per anziani il servizio di vaccinazione anticovid ed antinfluenzale e quello di accettazione degli screening. Davanti alla struttura sono stati, invece, parcheggiati il camper per la mammografia e quello ginecologico per i Pap Test.

Disagi limitanti, quindi, al minimo grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale di Castronovo di Sicilia e della locale Protezione Civile.

I numeri dell’Open day a Castronovo di Sicilia

Sono state complessivamente 137 le prestazioni, di cui 26 mammografie (screening del tumore della mammella), 25 tra Pap Test ed HPV Test (screening del cervicocarcinoma) e 36 i Sof Test distribuiti (screening del tumore del colon retto).

Nei locali al primo piano dedicati alla vaccinazione hanno lavorato gli operatori dell’Asp e medici ed infermieri dell’Esercito, impegnati nell’Operazione Eos. Cinquanta le somministrazioni anticovid, tra cui una prima dose al 75enne Calogero ed un’altra al 70enne Francesco.

Prossimi appuntamenti a Terrasini, Gangi e Torretta

Il “viaggio” della prevenzione dei camper dell’Asp di Palermo proseguirà la prossima settimana con tre tappe: martedì 30 novembre a Terrasini (piazza Borsellino e Falcone), giovedì 2 dicembre a Gangi (Foro Boario) e sabato 4 dicembre a Torretta (piazza Vittorio Emanuele).