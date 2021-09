Vaccini covid19, open day alla Fiera dedicato alle donne incinte

Lunedì 13 settembre, alla Fiera, open day per le donne incinte Per l’occasione parte dei locali del padiglione 20A saranno riconvertiti Renato Costa “I vaccini a mrna sono sicuri anche per questo tipo di target” Una giornata interamente dedicata a rispondere alle domande delle donne in gravidanza e allattamento, per fugare ogni dubbio sull’importanza del vaccino anti-Covid si svolgerà lunedì 13 settembre alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Nel padiglione 20A Saranno riconvertiti una parte dei locali per un open day pensato per chi è incinta. Nel padiglione 20A un pool di medici darà spiegazioni, rassicurazioni, chiarimenti alle donne. I due corridoi vaccinali del padiglione 20A saranno inoltre a disposizione delle future mamme per permettere loro di immunizzarsi in tutta tranquillità. Costa “Vaccini a mrna sono sicuri” “È di pochi giorni fa l’appello lanciato da ginecologi, neonatologi e pediatri al ministero della Salute per accelerare la vaccinazione anti-Covid nelle donne che allattano o aspettano un bambino – dice il commissario Covid Renato Costa –. I vaccini a mrna, in particolare, sono sicuri anche per questo tipo di target e rappresentano l’unica arma possibile per tutelare le donne incinte o le neo-mamme in allattamento dai grandi rischi del contagio. Proteggere le persone significa metterle al centro, con i loro bisogni specifici. È quello che vogliamo fare con questa giornata e con una serie di altre iniziative a cui stiamo pensando, dedicate a particolari categorie di persone, con esigenze peculiari, come sono senz’altro le future mamme nel periodo della gravidanza”. In Sicilia vaccini a rilento Intanto, solo 90 comuni siciliani su 391 vanno oltre il target del 75 per cento di vaccinati con almeno una dose entro settembre. Sono i dati contenuti nell’ultimo report della Regione sulle somministrazioni nella settimana dal 27 agosto al 2 settembre. Tra i Comuni molti sono da bollino nero dove il target del 75% potrebbe essere raggiunto solo a novembre. Le 4 categorie di comuni siciliani La Regione nel suo report divide i comuni in quattro categorie: quelli con bollino verde che al ritmo attuale supereranno il target già a metà settembre, i “gialli” che avranno bisogno di tre o quattro settimane, i “rossi” che avranno bisogno da cinque a otto settimane. Ci sono poi quelli da bollino nero che, come scrive La Repubblica Palermo, sono ben 73 e la maggior parte sono concentrati nelle province di Messina e Catania. Si tratta di piccoli paesi ma anche cittadine come Adrano, Belpasso e Villafranca Tirrena, mete turistiche come Taormina, Giardini Naxos, Lipari e Santa Marina Salina e persino la stessa città di Messina.

