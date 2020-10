Ecco gli ultimi dati dell'Asp di Palermo

In provincia di Palermo resta l’allerta per diversi focolai Covid in diversi centri della provincia. Ecco gli ultimi dati sui positivi registrati dall’Asp di Palermo.

Nel distretto di Cefalù i positivi sono 27 e sono così divisi: 10 positivi a Campofelice di Roccella, 11 a Lascari e 6 a Cefalù.

Nel distretto di Petralia i positivi sono 3: 1 a Petralia Sottana e 2 a Polizzi Generosa.

Nel distretto di Termini Imerese i positivi sono 89 e sono così divisi: 49 positivi a Montemaggiore Belsito, 19 a Termini Imerese, 3 Aliminusa, 3 a Caccamo, 4 a Cerda, 7 a Trabia, 4 a Sciara.

Nel distretto di Bagheria i positivi sono 130: a Bagheria 81, 13 ad Altavilla Milicia, 16 a Casteldaccia, 15 a Ficarazzi, 5 a Santa Flavia. Nel distretto di Corleone i positivi sono 34: 30 proprio nel paese di Corleone, 1 a Bisacquino, 2 a Giuliana e 1 a Roccamena.

Nel distretto di Lercara Friddi i positivi sono 7 e sono solo a Lercara.

Sotto osservazione il distretto di Partinico dove i positivi sono 170, a Partinico ci sono 51 positivi, 40 sono San Cipirello e 71 a San Giuseppe Jato.

Nel distretto di Carini i positivi sono 72: 5 a Capaci, 37 a Carini, 6 a Cinisi, 2 a Isola delle Femmine, 18 a Terrasini e 4 a Torretta.

Nel distretto di Misilmeri i positivi sono 206: 2 a Baucina, 14 a Cefalà Diana, 2 a Ciminna, 1 a Godrano, 11 a Marineo, 26 a Mezzojuso, 50 a Misilmeri, 100 a Villafrati.

Nel distretto di Palermo i positivi sono 1179; 1130 a Palermo, 4 a Monreale, 3 Altofonte, 12 Belmonte Mezzagno, 25 a Villabate e 5 a Lampedusa.

I comuni che non sono citati nell’elenco sono Covid free