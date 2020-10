L'appello del sindaco Antonio Mesi

Sono 49 i positivi a Montemaggiore Belsito, piccolo centro nel palermitano con 3 mila abitanti. Lo conferma il sindaco Antonio Mesi.

“Considerato il numero elevato di nostri concittadini che hanno contratto il virus, ad oggi parliamo di 49 casi accertati dall’Asp, – dice il sindaco – abbiamo chiesto alle autorità sanitarie competenti e nello specifico al Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Palermo e di Termini Imerese di considerare con attenzione quanto sta accadendo al fine di concordare misure precise e tempestive da adottare.

L’Asp di Palermo, in questi giorni ha effettuato circa 220 tamponi sia tramite una postazione “drive in” sia a domicilio, abbiamo appena inviato al Dipartimento di prevenzione di Palermo e di Termini Imerese una richiesta di attivazione di protocolli contenitivi per la gestione dell’emergenza epidemiologica”.

“Nel documento – aggiunge il sindaco – abbiamo evidenziato quelle criticità connesse alla diffusione del virus che solo con provvedimenti delle autorità sovracomunali possono essere efficacemente affrontate. Abbiamo, inoltre, richiesto un esame dei tamponi esteso a tutta la comunità, considerato che lo screening effettuato tra il pomeriggio di sabato 10 ottobre e la mattinata di oggi si sta rivelando uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della diffusione dei contagi.

Comprendo l’agitazione a le paure che riempiono i nostri pensieri, ma vi chiedo nuovamente di mantenere la calma, di adottare tutte le precauzioni necessarie, dall’uso della mascherina al distanziamento, di spostarsi solo nei casi necessari e di non omettere possibili sintomi di malessere riconducibili al virus. In ogni caso contattate il vostro medico di famiglia che saprà come intervenire”.