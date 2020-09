La diretta del sindaco

“I positivi in totale sono stati 39 tra cui una vittima, una donna. Di questi 39, 8 sono i ricoverati. I rimanenti sono stati a Bagheria. Dei 39, 13 sono riconducibili ad un unico focolaio familiare”. Lo ha detto il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli, facendo il punto della situazione epidemiologica in città. Il sindaco ha fatto sapere che un operatore dell’Aias, Associazione Italiana Assistenza Spastici, è risultato positivo al Covid ed è stato attivato il piano dell’Asp.

Oltre a dare i numeri dei contagi nella città delle Ville, il sindaco ha voluto anche fare il punto sulle scuole e ha voluto tranquillizzare i genitori. “Nelle scuole si sta facendo un buon lavoro – ha detto Tripoli nel corso di una diretta Facebook -, in qualche scuola all’esterno di creano assembramenti ma stiamo lavorando con i dirigenti scolastici”. L’ordinanza della Regione limita il potere dei sindaci circa la chiusura delle scuole e invita i sindaci a comunicare le criticità astenendosi ad emanare ordinanza di chiusura delle scuole”.

Al momento a Bagheria non ci sono particolari criticità, le scuole restano aperte e c’è un controllo da parte del dipartimento di prevenzione. Il sindaco ha annunciato anche l’emanazione di una circolare aggiuntiva che istituisce la Usca solo per le scuole e che si aggiunge alle Unità specialistiche per l’esecuzione dei tamponi sulla popolazione. Nei giorni scorsi un episodio ha provocato allarme tra i bagheresi dopo che un asilo privato è statp chiuso per precauzione perché la mamma di un bambino era risultato positiva al covid. Una volta eseguito il tampone sul piccolo, il risultato è stato negativo e l’emergenza è rientrata.