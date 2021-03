I controlli dei carabinieri

Controlli per il rispetto delle norme anti Covid nel palermitano. I carabinieri di Bagheria hanno multato 25 persone che giravano nella cittadina senza le mascherine. Qualcuno è stato trovato anche in assembramento in pieno centro.

Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti pandemia, ammontano a più di 10.000 euro. Uno dei multati A.S di 55 anni è stato denunciato per oltraggio. Anziché dare i documenti ai militari durante i controlli ha iniziato ad inveire contro di loro.

Nel corso dei controlli una donna è stata arrestata per “furto aggravato” e denunciato in stato di libertà 8 persone.

Tre uomini di età compresa tra i 63 e 23 anni sono stati sorpresi, senza giustificato motivo, a spasso armati di coltello; M.V., 57enne di Ventimiglia di Sicilia, è stato deferito per “combustione illecita di rifiuti”.

Altri 3 sono stati gli automobilisti penalmente denunciati: 2 per guida senza patente e 1, sottoposto a verifica con l’etilometro, per guida in stato di ebbrezza.

“Furto aggravato” è la contestazione per T.R. 44enne, di Ficarazzi, la donna aveva collegato l’impianto elettrico della propria abitazione, come verificato da personale Enel intervenuto, abusivamente alla rete elettrica pubblica.