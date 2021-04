Il sistema di raccolta dei dati che non è ancora ripartito e la confusione regna sovrana ma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non intende aspettare che le cose vadano a posto e anzi cavalca il fuoco della polemica e della paura.

Orlando scrive a Costa e Faraoni

Così il primo cittadino di Palermo ha appena scritto una lettera al Commissario per l’emergenza Covid19 in Provincia di Palermo, Renato Costa, ed al Direttore Generale della ASP di Palermo, Daniela Faraoni.

Nella missiva – indirizzata per conoscenza anche al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Siciliana ed al Prefetto di Palermo – il sindaco rileva che “i dati appena diffusi dalla Protezione Civile Nazionale mostrano, per l’area metropolitana di Palermo un incremento dei contagi pari a 214,15 ogni centomila abitanti, senza riferimenti specifici a Palermo né agli altri Comuni.

Dati troppo aggregati che non differenziano i territori

Il quadro generale che i dati mostrano su scala regionale – continua il primo cittadino – è estremamente preoccupante, con un aumento del 43% dei positivi a fronte di un calo del 59% dei tamponi.

La disponibilità di dati aggiornati, coerenti e validi è la base su cui emettere (o non emettere) provvedimenti di competenza di questa Amministrazione comunale o che a questa possono essere richiesti, motivo per il quale – conclude Orlando – ancora una volta devo sollecitare l’invio di informazioni costanti, quotidiane per quanto attiene la città nel suo complesso e almeno settimanali per quanto attiene le sue aree”.

I dati di oggi poco attendibili

Sono 1.282 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 10.305 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 12%. Il dato di oggi, rettifica quello diffuso ieri. La regione oggi è nona per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 19 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.647. Il numero degli attuali positivi è di 19.870 con 59 casi in meno rispetto a ieri; i guariti sono 82.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1039, 8 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 143, 3 in più rispetto sempre a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 70 nuovi casi, Catania -60, Messina -21, Siracusa 15, Trapani -73, Ragusa 58, Caltanissetta 12, Agrigento 35, Enna 15. Il dato negativo riportato in alcune province è il frutto della rettifica del dato di ieri quando erano stati conteggiati casi in eccesso