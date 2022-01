da domani 27 gennaio

Sono in arrivo a partire da domani 27 gennaio le ultime forniture di vaccini anti-Covid Moderna da parte di SDA. Il corriere espresso di Poste Italiane recapiterà sul territorio nazionale ulteriori 865mila dosi, di cui una fetta rilevante pari a 82.400 fiale saranno consegnate attraverso speciali furgoni presso le farmacie ospedaliere siciliane.

Le città e gli stock della nuova fornitura

Sull’Isola i centri di destinazione saranno Palermo (20.300 dosi), Giarre (18.400), Milazzo (10.300), Agrigento (7.100), Erice Casa Santa (7.100), Siracusa (6.600), Ragusa (5.300), Caltanissetta (4.300), Enna (2.700), Augusta (200) e Messina (100).

Ecco come prenotare i vaccini

Con l’occasione si ricorda che restano disponibili i consueti canali messi a disposizione dall’azienda per le prenotazioni delle somministrazioni di prima o successive dosi. I cittadini in target potranno infatti prenotare l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 –, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 689 sportelli ATM Postamat o tramite i portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

In ufficio postale solo per operazioni necessarie

L’azienda ricorda infine che presso gli uffici postali dell’Isola restano in vigore le disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus e invita i cittadini a rivolgersi alle sedi per le sole operazioni indifferibili, preferendo i canali di accesso digitali per tutti i servizi disponibili.

Circolare, validità esenzioni vaccino prorogata 28 febbraio

La validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SarCoV2 già emesse e di nuova emissione, per gli usi previsti dalla normativa vigente, “è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM in corso di adozione”. Lo prevede la circolare del ministero della Salute ‘Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19’, firmata dal direttore del dipartimento Prevenzione Gianni Rezza.

Vaccini: 80% italiani ha completato ciclo primario

Sono saliti a 47.455.470 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale primario contro il Covid, pari all’80% della popolazione. Le terze dosi sono invece 31.138.488 ed hanno interessato il 52,5% della popolazione. Nella platea 5-11 anni in 1.076.537 hanno ricevuto la prima dose (il 30% del totale di questa fascia d’età), mentre 332.517 (il 9%) hanno completato il ciclo.

Ieri e l’altro ieri le somministrazioni si sono mantenute al di sopra di quota 500mila (533mila martedì e 524mila lunedì), al di sotto dei livelli raggiunti nei primi due giorni della settimana precedente.