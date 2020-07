Il video inviato a BlogSicilia da un lettore

E’ facilissimo entrare dentro il reparto Covid dell’ospedale Cervello di Palermo. Lo dimostra un video arrivato da un nostro lettore. Le immagini parlano chiaro. Si apre la porta del reparto destinato ad ospitare i pazienti sospetti di Covid19 e nessuno ferma chi sta riprendendo. Così è possibile fare, indisturbati, un giro tra i lettini e i corridoi che al momento sono vuoti. Le immagini mostrano anche lo stato di abbandoni in cui versa al momento il reparto del Cervello. “Arrivi al Cervello e se non hai altro da fare, puoi farti quattro salti nel reparto Covid”, dice chi ci ha inviato il video.

Il video che mostriamo, in effetti, mostra quanto sia facile accedere ad un reparto che dovrebbe essere filtrato e limitato solo agli addetti ai lavori e ai pazienti sospetti. Risulta, invece, molto facile entrare e fare un giretto senza che nessuno se ne accorga. A parlare sono le immagini.

Tutti gli ospedali devono prevedere “aree grigie” per i pazienti sospetti, e sarebbe questa l’area ripresa, per garantire i ricoveri di eventuali positivi nei casi di emergenza o in caso di necessità o per recrudescenza della diffusione virale anche in forma di focolai epidemici. Dopo il tampone, in caso di positività, il paziente sarà trasferito nelle strutture indicate dalla Regione.