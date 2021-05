Risultato importante per AiC Sicilia

I vaccini anti-covid19 arriveranno anche alle persone affette da celiachia. Un traguardo importante per l’associazione AiC Sicilia, che si è sempre schierata in prima fila nella lotta per i diritti di chi è affetto da questa patologia.

“Vaccinarsi è un diritto e dovere anche per i soggetti più fragili, come quelli affetti dalla patologia celiaca”. Lo ha detto il presidente dell’associazione Celiachia Sicilia, Paolo Baronello, che commenta così la decisione del governo di inserire tra i vaccinati anti-covid19 anche i cittadini celiaci dai 16 anni in su, ovvero coloro, esclusi i soggetti estremamente vulnerabili, a cui è rivolta la somministrazione del vaccino secondo le normative nazionali vigenti.

In Sicilia sono oltre 15 mila i celiaci

Un piano di responsabilità condivisa e di collaborazione fondamentale anche per tutelare gli oltre 15 mila celiaci, presenti in Sicilia. La modalità di prenotazione prevista, è molto semplice, sarà sufficiente inserire la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende sottoporsi all’inoculazione. La scelta del centro di vaccinazione più vicino alla propria residenza, sarà individuata in base al proprio codice di avviamento postale, compresa la data e l’orario in base alle disponibilità.

AiC Sicilia in tutti questi mesi, si è battuta sempre affinché fosse garantito ai celiaci lo stesso trattamento in tutte le Regioni, senza distinzioni.

“Quanto prima il piano sarà completato – conclude il presidente Baronello – tanto prima si tornerà alle nostre vite di sempre”.

Celiaci rientrano in categoria 4

La campagna dedicata a questa fascia di popolazione riguarda chi rientra nella categoria 4, ovvero chi è affetto da patologie neurologiche, malattie respiratorie, diabete, ipertensione arteriosa, Hiv, malattie autoimmuni, immunodeficienze, malattie cerebrovascolari, insufficienza renale/patologia renale, malattie epatiche, malattie cardiocircolatorie, patologie oncologiche.

Tutti i soggetti celiaci che vorranno vaccinarsi, potranno prenotare online accedendo ai seguenti link http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, https://testcovid.costruiresalute.it/.