Sono 295 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 7.004 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 301. L’incidenza sale al 4,2% ieri al 2,7%. L’isola è al quinto posto per contagi, al primo c’è il Lazio con 445 casi, al secondo posto l’Emilia Romagna con 407 casi, al terzo il Veneto con 362 casi e ql quarto la Campania con 354 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 7.384 con un aumento di 187 casi. I guariti sono 106 mentre si registrano altre 2 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.019.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 336 ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 36 tre in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 19 casi, Catania 111, Messina 55, Siracusa 70, Ragusa 4, Trapani 7, Caltanissetta 26, Agrigento 2, Enna, 1.

I dati Covid nell’ultima settimana in Sicilia

Nella settimana dal 25 al 31 ottobre in Sicilia si è registrato un nuovo incremento dei nuovi positivi e, dopo 7 settimane, anche degli attuali positivi. Sono invece diminuiti i ricoverati e i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi.

E’ quanto emerge dall’elaborazione dei dati nell’isola da parte dell’ufficio di statistica del Comune di Palermo. I nuovi positivi sono 2574, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente. E’ aumentato anche il rapporto fra tamponi positivi/tamponi effettuati, ora al 2,9%.

Il numero degli attuali positivi è 7197, 529 in più. Le persone in isolamento sono 6876. I ricoverati sono 321, di cui 33 in terapia intensiva. Sono aumentati di 12. I ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 9.

ùNella settimana si sono registrati 16 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero dei guariti (294.018) è cresciuto di 2014. La percentuale dei guariti è del 95,4%. I decessi registrati nella settimana sono 31. Il totale dei decessi in Sicilia è 7017.