Nell’ultimo rapporto fotografa una Sicilia sui vaccini a due velocità. Ci sono province dove la vaccinazione prosegue secondo i programmi altre dive la programmazione che voleva in autunno raggiunto il target arrancano ancora.

Ad Agrigento è l’87,09% della popolazione che hanno fatto la prima dose, e l’83,83% con la seconda dose.

Nella provincia di Agrigento ci sono Comitini e Sciacca con percentuali che superano il 90% e Ravanusa e Palma di Montechiaro, Licata che tra la prima e la seconda dose sono tra il 65% e il 75%.

Nel capoluogo di Catania dove c’è sempre il maggiore numero di nuovi positivi nel bollettino giornaliero c’è 85,47% dei residenti che ha fatto la prima dose e il 79,18% la seconda dose. In provincia di Catania solo nel comune di Maletto si è arrivati alla prima dose al 84,98% e 81,91% per la seconda. Per il resto tanti comuni come Aci Catena, Santa Venerina, Santa Maria Licodia, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Nicolosi Pedara San Pietro Clarenza Belpasso, Paternò, Ragalna sono tra il 69% della prima dose e il 65 % della seconda dose. Tra i comuni che arrancano nel catanese c’è Maniace dove il 67% dei residenti hanno fatto la prima dose mentre il 59,42% la seconda dose.

A Palermo i residenti che hanno fatto la prima dose sono 88,13% mentre la seconda 83,99%. Sono tanti i comuni che hanno raggiunto e superato l’80% dei vaccinati sia nella prima e seconda dose. A Palazzo Adriano si è arrivato al 100%, Ustica e Isnello il 90%. Alcuni comuni sono attorno al 75% e al 70% tra prima e seconda dose. Alcuni di questi sono Blufi, Torretta, San Mauro Castelverde, Trabia, Santa Flavia, San Cipirello, Trappeto, Altofonte, Villabate e Borgetto.

A Caltanissetta i residenti che hanno fatto la prima dose sono 82,87% mentre il 78,99 la seconda dose. Ad Acquaviva Platani si è arrivati e superato il 90% sia per la prima che la seconda dose. Mentre Butera, Gela, Marianopoli sono tra il 70% e il 68% per la prima e la seconda dose. Ad Enna l’87,4% hanno fatto la prima dose e l’84,66% la seconda dose. Cerami e Sperlinga sfiorano il 90%, Capizzi tra il 73% e il 68%.

A Messina, i residenti che hanno fatto la prima vaccinazione sono 71,71% la seconda dose 67,33%. Si fa da Roccafiorita con il 100% dei vaccinati e Fiumedisini, Castelmola e Ali che sono fermi tra il 55% e il 49%. E poi numerosi comuni come Ali Terme Scaletta Zanclea, Pace del Mela, Giardini Naxos che sono tra il 68% e il 63%.

A Ragusa i residenti che si sono vaccinati con la prima dose sono il 90,04% e l’86,4% seconda dose. Si passa da Giarratana al 91% a Francofonte e Acate tra il 70 e il il 65% ce ne sono diversi tra il 70% e il 69% come Lentini e Noto.

A Siracusa i residenti che si sono fatti la prima dose sono il 79,49% e il 73,98% la seconda dose. Si va da Buscemi, Rosolini, Pachino, Palazzolo Acreide tra l’83% al 78% e Canicattini Bagni, Floridia, Solarino e Ferla tra 73% e il 65%.

A Trapani la prima dose l’hanno fatta il 78,73% e la seconda dose il 73,3%. A Valderice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Vita, Partanna, Santa Ninfa, Alcamo Calatafimi Segesta dove si è superato abbondantemente l’80% nella prima dose e nelle seconda. Indietro sono San Vito Lo Capo, Pantelleria, Petrosino, Campobello di Mazara tra il 75% e il 65%.