Sono 501 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 26.376 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 491. L’incidenza resta all’1,9% come ieri.

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 1.705 casi, al secondo il Veneto con 1.603 casi, al terzo il Lazio con1.089 casi, al quarto la Campania con 1.037 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 929 casi e al sesto il Friuli Venezia Giulia con 615 casi e al settimo il Piemonte con 566 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 9.734 con un aumento di 121 casi. I guariti sono 385 mentre si registrano 9 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.125.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 388 ricoverati, con 6 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 43, lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 74 casi, Catania 153, Messina 133, Siracusa 42, Ragusa 21, Trapani 35, Caltanissetta 11, Agrigento 30, Enna, 16.

Sicilia; Gimbe, in ultima settimana aumentano positivi

“Nella settimana che va dal 10-16 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (196) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (12,2%) rispetto alla settimana precedente In Sicilia. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9,7%) e in terapia intensiva (5,5%) occupati da pazienti in cura per coronavirus”.

Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia, forniture e somministrazioni, nuovi vaccinati, coperture e terza dose. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 70,6% (media Italia 76,8%) a cui aggiungere un ulteriore 3,0% (media Italia 2,3%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 35,8% (media Italia 53,3%); il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 100,0% (media Italia 59,6%). Ecco l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Catania 115, Messina 107, Siracusa 88, Caltanissetta 58, Trapani 51, Agrigento 49, Palermo 47, Enna 46 e Ragusa 31.

Aumento incidenza, mortalità, terapie intensive

La settimana appena trascorsa evidenzia un aumento dell’incidenza (nuovi casi su popolazione), registrando un valore nazionale pari a 78 ogni 100.000 residenti (in aumento rispetto ai dati del 08/11, pari a 61 ogni 100.000 residenti). Nei 7 giorni tra il 16 ed il 22 novembre 2020 i nuovi casi, a livello nazionale, erano stati 366 ogni 100.000 residenti. E’ quanto emerge dal Report-Covid 19 dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell’Università Cattolica.

Per quanto riguarda la letalità (decessi su positivi), nell’ultima settimana il dato più elevato si registra in Valle d’Aosta pari a 13.76 x 1.000 e in Molise pari a 7,25 x 1.000, nonostante siano ben lontani dal valore massimo registrato a marzo; la letalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari al 2,29 per 1.000 in aumento rispetto ai dati del 08/11 (2,20 x 1.000).

La mortalità (decessi su popolazione) è pari a 0,58 in aumento rispetto ai dati del 08/11 (0,45 x 1.000). Il dato più elevato si registra in Valle d’Aosta al 2,42 e PA Bolzano a 2,06. In Italia, poi, l’indice di positività al test è pari al 12,83%: risulta positivo, dunque, circa 1 paziente su 8 nuovi soggetti testati, in aumento rispetto alla settimana precedente. In aumento gli ingressi di terapia intensiva: il valore medio registrato nel contesto italiano è pari a 0,45 x 100.000 ab. in aumento rispetto ai dati del 08/11 (pari a 0,41). Al 15 novembre solo il Friuli-Venezia Giulia registra un tasso di saturazione di posti letto in terapia intensiva oltre la soglia stabilita dal Dl n. 105 (10%), ed in particolare il rapporto tra ricoverati e posti letto è pari al 13,14%. Le restanti regioni, al contrario, registrano tassi di saturazione, sia in riferimento ai posti letto di Terapia Intensiva che di Area Non Critica, al di sotto delle rispettive soglie.