niente sfilate a causa della pandemia

La pandemia blocca per il secondo anno consecutivo la tradizionale sfilata dei carri allegorici al carnevale più antico di Sicilia, quello di Termini Imerese. Nonostante il calo dei contagi della quarta ondata Covid19, il comune alle porte di Palermo è costretto a un evento ridotto, sui social.

Carnevale 2022 sui social

Sarà un’edizione 2022 sui generis, diversa rispetto alle tradizioni del passato. Ci saranno (pochi) momenti in presenza e (tanti) interventi sui social network. La programmazione – progettata dalla società del Carnovale – prenderà il via domani, domenica 20 febbraio, sino a martedì 1 marzo, e vede guardare con speranza al futuro.

Il programma

L’edizione 2022 sarà caratterizzata dalla consegna delle chiavi della città ai «Nanni» e dall’apertura della cittadella del Carnevale con i carri in mostra e laboratori didattici.

“È tempo di scatenare l’allegria, l’effimero per eccellenza ritorna a scaldare i nostri cuori e le nostre case. Anche quest’anno la Società del Carnovale non farà mancare il proprio contributo, grazie alla presenza delle antiche maschere ru Nannu cá Nanna, gentilmente concesse dalla Famiglia La Rocca, e con il prezioso apporto della intera famiglia del Carnevale; tradizionale appuntamento che affonda le sue radici nella cultura popolare dei termitani.

Abbiamo cercato di programmare un palinsesto variegato dove non mancheranno risate, ricordi e momenti culturali; con immagini, video ed interviste che raccontano il Carnevale Termitano. Infine, non poteva mancare l’appuntamento storico per antonomasia di questa nostra antica festa; ovvero “U Tistamento ru Nannu”, redatto come ogni anno dal Notaio Menzapinna”.

Pandemia frena ancora la sfilata dei carri in cartapesta

“La pandemia – scrive la Società del Carnovale – sta mettendo a dura prova lo svolgersi e l’organizzazione della kermesse Carnascialesca; proprio per questo motivo, e sperando che sia di vostro gradimento, abbiamo deciso di farvi comunque trascorrere in maniera piacevole questo periodo dell’anno, a noi molto caro, con la realizzazione di un CARNEVALE SOCIAL; consapevoli che per guardare al futuro bisogna anche vivere il presente della nostra amata città”.

Non mancheranno le poesie, la gastronomia, le curiosità e i cartoni a puntate che racconteranno le tradizioni del carnevale più antico dell’Isola. Previsti infine laboratori per bambini ed eventi online.