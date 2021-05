Controlli gratuiti e senza prescrizione o prenotazione

Iniziativa avviata in altre stazioni d’Italia

I tamponi rapidi per chi è in partenza

Il plauso di Orlando

Tamponi antigienici rapidi riservati a tutti i cittadini che sono in partenza. Con questo obiettivo è stato inaugurato oggi il centro allestito dalla Croce Rossa Italiana alla stazione centrale di Palermo così come in altre stazioni nel resto del Paese. I tamponi non hanno alcun costo e non c’è bisogno della prescrizione medica o di prenotazione.

Sono intervenuti il sindaco Leoluca Orlando, Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo e per la Croce Rossa, Luigi Corsaro, presidente regionale, Laura Campione, presidente Comitato Palermo e Giuseppe Giordano, segretario regionale.

Il plauso del sindaco

“Voglio porgere il mio apprezzamento per l’iniziativa della Croce Rossa Italiana in collaborazione con le Ferrovie dello Stato che, certamente, fa parte della diffusione della cultura della salute – ha detto Orlando – Come a Milano e a Roma, oggi anche a Palermo c’è la possibilità per i cittadini in partenza di effettuare il tampone rapido in maniera gratuita e presto questa iniziativa sarà diffusa a tutte le altre grandi stazioni italiane”.

Il primo cittadino ha concluso: “Si tratta di un modo per invogliare e facilitare il controllo della salute attraverso il tampone, ma anche di evitare il dilagare della pandemia. La cura della propria salute e l’aumento dei vaccini è la strada giusta per metterci alle spalle il terribile problema del Covid”.

L’iniziativa

L’iniziativa della Croce Rossa Italiana in collaborazione con le Ferrovie dello Stato è partita oggi in tutto il Paese. Oltre che a Palermo, anche Bari Centrale, Bologna Centrale, Stazione di Cagliari, Firenze S.M.N., Reggio Di Calabria Centrale, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia sono le stazioni ferroviarie dove, grazie agli spazi concessi dal gruppo FS italiane, i cittadini potranno usufruire di un servizio che si sta rivelando fondamentale.

Come già sperimentato a Roma Termini e Milano Centrale, dove si effettuano in media oltre 600 tamponi al giorno, l’attività è finalizzata a dare la possibilità a tanti, soprattutto alle persone più vulnerabili, di effettuare il test gratuitamente ma, anche, a viaggiare in sicurezza.

L’iniziativa vede impegnati operatori sanitari e volontari della Croce Rossa da Nord a Sud per uno screening sempre più capillare e accessibile che andrà avanti fino a settembre e consentirà, a pieno regime, di effettuare fino a 3mila tamponi al giorno su tutto il territorio nazionale.