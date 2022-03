L’allarme in quello di Partinico che abbraccia 9 comuni

In aumento i contagi al covid19 nella zona del comprensorio di Partinico, nel palermitano. Numeri che schizzano all’insù vertiginosamente, specie nell’ultima settimana con numerosi casi in ambito scolastico. Le autorità sanitarie sono all’erta anche per effetto del focolaio che nei giorni scorsi è stato scoperto anche all’interno dell’ospedale Civico di Partinico in reparti no covid.

Da giorni trend in salita

Nell’ultimo “drive in” effettuato nel parcheggio dell’ex pretura di Partinico, dove oramai dalla fine dello scorso mese di dicembre si effettuano quasi ogni giorno questi test rapidi su base spontanea, sono venuti fuori numeri enormi: su 97 persone che hanno presenziato ben 27 sono risultate positive, parliamo quindi di quasi il 30%. In pratica sono cifre che sono tornate oramai al periodo natalizio, quando a Partinico riprese a galoppare il virus e giornalmente dai “drive in” spuntavano fuori tra il 20 e il 30% dei positivi.

Dati in controtendenza

In questi ultimi giorni i dati sono sicuramente in controtendenza rispetto alle precedenti settimane che invece avevano fatto segnare un barlume di speranza rispetto all’arresto del virus. A Partinico e negli altri 8 comuni del distretto sanitario (Borgetto, Montelepre, Giardinello, Camporeale, Balestrate, Trappeto, San Giuseppe Jato e San Cipirello) tra il 28 febbraio e il 6 marzo scorsi c’è stato un calo di nuovi positivi del 13% nella settimana tra il 28 febbraio e il 6 marzo, a fronte invece di una media regionale del 5%. Questo quanto emerso dai dati tratti dal sistema di sorveglianza integrato dell’istituto superiore di sanità e dai sistemi regionali di rilevazione tamponi “Qualità Sicilia” e “Sirges”.

Il focolaio all’ospedale

Nello scorso fine settimana un focolaio di covid19 era stato registrato all’ospedale di Partinico, solo parzialmente riconvertito in covid hospital dopo la prima totale riconversione del 2020. Sono stati scoperti ben 11 positivi tra personale medico, paramedico e pazienti ricoverati. L’origine della catena di contagi sarebbe partita dall’interno del reparto di Medicina. Immediata la “chiusura” del reparto stesso, nel senso che non vengono momentaneamente accettati nuovi ricoveri. Ci sono state le immediate contromisure con la sanificazione straordinaria di tutti i reparti del nosocomio. Per l’esattezza si sono registrati 8 contagi tra gli operatori, con un solo medico coinvolto; tre invece i degenti positivi. Si tratta in tutti i casi di asintomatici.