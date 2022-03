Ci si è accorti delle positività dopo il periodo controllo settimanale

Focolaio di covid19 all’ospedale di Partinico, solo parzialmente riconvertito in covid hospital dopo la prima totale riconversione del 2020. Sono stato scoperti ben 11 positivi tra personale medico, paramedico e pazienti ricoverati. L’origine della catena di contagi sarebbe partita dall’interno del reparto di Medicina. Immediata la “chiusura” del reparto stesso, nel senso che non vengono momentaneamente accettati nuovi ricoveri.

Le contromisure

Ci sono state le immediate contromisure con la sanificazione straordinaria di tutti i reparti del nosocomio. Per l’esattezza si sono registrati 8 contagi tra gli operatori, con un solo medico coinvolto; tre invece o degenti positivi. Si tratta in tutti i casi di asintomatici. Ci si è accorti di questi contagi soltanto in seguito al controllo di routine settimanale che viene effettuato all’interno dell’ospedale tra tutto il personale sanitario in servizio con test molecolare.

Mai accaduto a Partinico

A Partinico per la prima volta, a due anni di distanza dalla sua riconversione, si registra un caso di focolaio interno all’ospedale. Non era mai successo al contrario di tante altre strutture sanitarie siciliane. L’ultimo caso appena qualche settimana fa. In uno dei reparti di medicina interna dell’ospedale Civico di Palermo, non convertito in reparto Covid ma che accoglie pazienti non infetti, si è verificato un nuovo focolaio. Diversi pazienti sono risultati positivi.

Tanti altri casi dall’inizio dell’anno

Diversi sono stati i focolai che si sono succeduti all’interno di ospedali pubblici siciliani dall’inizio dell’anno ad oggi. Un caso è avvenuto all’ospedale di Mistretta. I pazienti sono stati trasferiti in altre strutture con non poche difficoltà vista la carenza di posti letto. La scoperta di questo focolaio di Covid indusse la direzione sanitaria a dimettere o trasferire i pazienti ricoverati. Dopo i casi di chirurgia plastica, toracica e medicina generale, una decina di positivi al sono stati individuati anche nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale dei Bambini. Sono risultati positivi ai test un operatore sociosanitario, una specializzanda, alcune mamme e tre bambini ricoverati. E poi ci sono a inizio anno pazienti positivi nei reparti di Villa Sofia: almeno 4 in neurochirurgia e altri 4 in lungodegenza.