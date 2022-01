era Partita da Palermo ed è al porto di Napoli. Ok al ritorno

Venti componenti dell’equipaggio di un traghetto proveniente da Palermo, e giunta a Napoli sono risultati positivi al virus Cov-Sars-2 Napoli. Il traghetto “Florio”, della Tirrenia, con numerosi passeggeri a bordo, ha attraccato nel pomeriggio di ieri nel Porto di Napoli.

Tirrenia, 20 positivi a bordo

I passeggeri sono sbarcati ma intanto a bordo ci si è accorti della positività di uno dei membro. “Il caso di Covid – dice all’ANSA Gaetano Improta, terminalista del porto di Napoli – è emerso dopo lo sbarco dei passeggeri e così è entrato in campo l’ufficio di sanità marittima che ha effettato il test a 55-60 componenti dell’equipaggio. Dopo alcune ore sono emersi 20 positvi al Covid“.

Partita da Palermo e ferma al porto di Napoli

La nave è ormeggiata al molo 16 del Porto e al momento non può ripartire: “I contagiati sono molti – aggiunge Improta – e quindi per l’armatore la loro sostituzione richiede tempo, pensiamo però che oggi dovrebbe terminare i cambi e di potere avere entro stasera i documenti regolari dall’ufficio di sanità per rendere di nuovo operativa la nave”.

Quarantena a bordo

Attualmente tutti i membri dell’equipaggio sono in quarantena a bordo, mentre i passeggeri sbarcati sono stati contattati ed informati della necessità di controllare le proprie condizioni di salute.

Ok per tornare a Palermo

Il traghetto Florio ha ricevuto la ‘Libera Pratica Sanitaria’ dall’autorità della sanità del porto di Napoli e quindi torna a navigare. La nave, che è attraccata da ieri a ora di pranzo nello scalo partenopeo, potrà quindi ripartire domani sera con a bordo i venti membri dell’equipaggio positivi al covid, asintomatci e in quarantena.

La nave avrà a bordo nella direzione verso Palermo passeggeri che staranno separati dai membri di equipaggio positivi: lo riferiscono all’ANSA fonti del porto napoletano. La nave – secondo quanto appreso – dovrebbe partire domani sera alle ore 20,15.