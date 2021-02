Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 22.377 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 3,5%, tasso che torna a scendere rispetto a ieri. La regione scivola all’ottavo posto in Italia per contagio dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Veneto e Piemonte. Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.603

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 40.654, con un decremento di 468 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1233.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 315, Catania 211, Siracusa 63, Trapani 61, Messina 49, Caltanissetta 36, Agrigento 34, Ragusa 10, Enna 10.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.473; ovvero 37 in meno rispetto a ieri ma scendono anche quelli in terapia intensiva che sono 187, ben 6 in meno rispetto a ieri.

Cambia il piano vaccinale

Intanto arrivano le nuove dosi di vaccino in Sicilia.Tra ieri e oggi sono state consegnate all’assessorato alla Salute della Regione Siciliana altre forniture di vaccino anti Covid19, da parte delle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, rispettivamente 35.100 e 5.400 dosi per un totale di 40.500. Pertanto, si potrà ricominciare ad inoculare la prima dose ai circa 30mila soggetti aventi diritto in via prioritaria, che sono gli operatori sanitari, medici e infermieri, e i sociosanitari. Nel frattempo, il 30% dei soggetti vaccinati aventi diritto ha già ricevuto la seconda dose di vaccino, ad accezione di coloro che non avendone diritto hanno avuto inoculata la prima dose.

Ripartono le somministrazioni

L’arrivo della nuova fornitura da un po’ di respiro e permette la ripartenza di un sistema che si era fermato ma le difficoltà restano. Per questo la cabina di regia stato regioni ieri ha valutato una modifica al piano vaccinale. Ferme le priorità si punta ad usare anche i nuovi sieri che potrebbero essere presto resi disponibili.

Dati buoni per le vaccinazioni in Sicilia

Nella settimana tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, in Sicilia, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe, gli indicatori relativi a “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (832), “Incremento % dei casi” (4,7%), “Casi testati per 100.000 abitanti” (790) e “Rapporto positivi/casi testati” (15,8%) risultano in miglioramento rispetto alla settimana precedente. Sotto la soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica al 32% e terapia intensiva al 24%. Dallo studio della Fondazione Gimbe, emerge anche la percentuale di popolazione, aggiornata al 3 febbraio, che ha completato il ciclo vaccinale che è pari all’1,55%, al sesto posto tra le regioni in Italia dove si registra una media dell’1,36%. La percentuale di dosi somministrate al “personale non sanitario” in Sicilia è pari al 20%.