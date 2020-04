In programma domani 17 aprile

Una full immersion per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, in linea con i cambiamenti, tanto repentini quanto inaspettati, dettati dall’emergenza sanitaria in atto, che potrebbe continuare per un periodo di tempo ancora non ipotizzabile.

“Didattica a distanza: maneggiare con cura”: è il titolo dell’iniziativa messa a punto dall’associazione “Il Caleidoscopio” che edita la testata “Madonie Notizie – Il Caleidoscopio” presieduta da Vincenzo Lapunzina, in collaborazione con il CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) di Palermo, diretto dalla professoressa Valentina Chinnici, con l’obiettivo di dare vita a un momento di confronto, ovviamente sul web, grazie al contributo di alcuni professionisti.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle 15:30 : i docenti si incontreranno in una sala virtuale e interagiranno con tre relatori, che analizzeranno dai rispettivi angoli visuali di competenza i vari aspetti dell’inedita esperienza.

Si tratta di Luigi Menna, animatore digitale dell’Istituto Superiore “Regina Margherita” di Palermo , esperto in didattica della matematica, Nicolò Renda , psichiatra e presidente della Società Internazionale di Neuropsicocardiologia ed Elisabetta Di Maio, dirigente scolastico dell’ IC 2 di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento.

Lo slogan scelto per il corso, gratuito, è #iorestoacasa e mi in-formo; al termine dei lavori, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione da parte del CIDI, ente accreditato presso il MIUR.

Per partecipare, è necessario compilare il modulo all’indirizzo https://forms.gle/zs1Ye2KgqTBntMs68 dove è possibile trovare inoltre tutte le indicazioni per registrarsi nella piattaforma GoToMeeting.