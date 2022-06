il monitoraggio settimanale dell'istituto superiore di sanità

Scende ancora l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid19 in Italia passando a 207 ogni 100.000 abitanti di questa settimana da 261 ogni 100.000 abitanti (20/05/2022 -26/05/2022).

L’indice di trasmissibilità in diminuzione e al di sotto della soglia epidemica

Nel periodo 10 maggio – 23 maggio 2022, l’Rt medio è stato pari a 0,82 (range 0,76-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era a 0,86. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente”, spiega l’Iss nel monitoraggio settimanale.

Occupazione terapie intensive e ricoveri in ospedale

Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 2 giugno) rispetto al 2,6% della rilevazione di una settimana prima. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,1% (dato sempre al 2 giugno) rispetto al 9% della settimana precedente. Lo indica sempre l’Iss nel monitoraggio settimanale.

Diminuiscono del 2 per cento i casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (11% rispetto al 13% la scorsa settimana).

Casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi e l’attività di screening

Diminuisce anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (42% rispetto al 44%), mentre aumenta la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (46% contro il 44%).

La situazione in Sicilia, il bollettino di ieri

Sono 1.910 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.096 tamponi processati in Sicilia secondo l’ultimo bollettino disponibile e risalente a ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.798. Il tasso di positività è poco al di sopra del 12,6%, il giorno precedente era al 11,7%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia ieri era al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 59.189 con una diminuzione di 7.556 casi. I guariti sono 9.967 mentre le vittime sono 26 e portano il totale dei decessi a 10.968.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 525, 26 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25, uno in più rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 674 casi, Catania 545, Messina 277, Siracusa 229, Trapani 159, Ragusa 187, Caltanissetta 114, Agrigento 163, Enna 89.