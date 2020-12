l'appello di leoluca orlando, presidente di anci sicilia

“La pandemia in corso ha costretto le nostre strutture sanitaria a una rivalutazione degli assetti organizzativi, prevedendo in molte aziende ospedaliere la sospensione di alcune attività, ma la donazione e il trapianto degli organi non può e non deve rientrare in questa forma di razionalizzazione. L’impegno dei medici e degli infermieri è certamente encomiabile, ma non è sufficiente a fronteggiare il calo importante delle donazioni che si sta verificando, in particolare in Sicilia, a causa dell’alto numero di opposizione alla donazione di organi registrato nei nostri comuni al momento del rilascio o del rinnovo delle carta d’identità”.

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia commentando l’ultimo report del CNT (Centro Nazionale Trapianti) sull'”Indice del dono” che ha messo in evidenza che la Sicilia è ultima in Italia con l’unica eccezione di Ustica che è prima tra i piccoli comuni.

“Questa emergenza ci ha insegnato che ognuno con i propri comportamenti è responsabile della salute di tutti – continua il presidente Leoluca Orlando – principio che vale ancora di più per i trapianti. Dare il proprio consenso alla donazione è un dovere civico di tutti e ognuno di noi deve fare la sua parte”.

I dati sono stati diffusi lo scorso 3 dicembre dal Centro Nazionale Trapianti.

Tra I Comuni siciliani con più di 100mila abitanti, Catania ha un indice del dono del 40,36 %, Palermo del 43,89%, Siracusa 47, 33%, Messina 49,35%.

Dai dati relativi alle province emerge che Enna è 80sima in Italia con un indice del dono del 48,58, seguono Messina (47,78), Palermo (45,96), Trapani (45,45), Siracusa (44,86), Ragusa (44,76), Agrigento (43,34), Caltanissetta (43,11), Catania (42,88).

Tra le regioni, la Sicilia è all’ultimo posto con un indice del 44,92 per cento. Tra i segnali di allerta registrati dall’analisi dei dati nazionali, c’è la crescita del tasso di opposizione alla donazione: più di 3 cittadini su 10 si dichiarano contrari alla donazione (34% i “no” censiti nel 2020 contro i 32.8% dell’anno precedente).