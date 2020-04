la nota dei senatori del M5S

“Le parole del ministro Patuanelli rappresentano un segnale importante per tutti quei piccoli imprenditori, artigiani, commercianti ed operatori del turismo che vivono giorni difficilissimi”.

Lo scrivono in una nota i senatori M5s Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Elena Botto, Marco Croatti, Emanuele Dessì, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro, componenti della commissione Industria, Commercio e Turismo a Palazzo Madama.

Proseguono i senatori: “Il governo con il decreto “Cura-Italia” ha creato una prima rete di protezione per le nostre imprese con la cassa integrazione e gli indennizzi per gli autonomi. A seguire, con il decreto Liquidità, ha messo in moto un meccanismo di accesso al credito garantito completamente dallo Stato. Ora però lo step decisivo per le nostre attività produttive sarà quello del “decreto Aprile”: arrivati a questo punto, una forma di ristoro diretto per le piccole attività diventa davvero un passaggio vitale”.

“Il M5s – concludono i senatori – in commissione Industria lavora proprio in questa direzione, e dà pieno mandato al governo per l’individuazione di contributi da erogare a fondo perduto. In tanti comparti il fatturato si è completamente azzerato, ci sono spese da affrontare per affitti e utenze, e per sopravvivere a tante pmi serve benzina diretta nel motore. Il decreto che l’esecutivo si appresta a varare avrà un importo molto più imponente di quello approvato a marzo. I sostegni al nostro tessuto produttivo dovranno essere il cuore del provvedimento”.