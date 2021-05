Sarà attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 19

Già prenotate le prime 300 vaccinazioni

Dieci poltrone vaccinali, ventidue per l’anamnesi e quattro per il rilascio delle certificazioni. Sono questi in grande sintesi i numeri dell’Hub realizzato dall’Asp di Palermo e dalla Protezione civile regionale all’interno del centro commerciale La Torre di via Assoro 25 a Palermo. Continua a crescere, dunque, l’offerta per le vaccinazioni contro il Covid19 in città. In generale è il secondo hub in un centro commerciale in Sicilia dopo quello inaugurato la settimana scorsa a Milazzo.

L’hub sarà attivato mercoledì 26 maggio, alle 11 alla presenza del direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale del capoluogo, Daniela Faraoni. A regime garantirà oltre mille vaccinazioni.

Il centro di via Assoro sarà aperto sette giorni su sette dalle ore 9 alle 19. Per domani sono, già, prenotate le prime 300 vaccinazioni.

“L’attivazione dell’Hub realizzato al centro commerciale La Torre risponde alla necessità di capillarizzare le attività di vaccinazione – ha sottolineato Daniela Faraoni – con la piena disponibilità di vaccini saremo in grado di soddisfare la richiesta di un’ampia fascia di cittadini dell’intero comprensorio. I prossimi mesi saranno decisivi per vincere la battaglia contro il Covid ed abbiamo la necessità di andare incontro alla gente rendendo più agevole e confortevole possibile l’accesso alle strutture”.

Il direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Palermo ha poi concluso: “Con le tante iniziative realizzate nelle scorse settimane in tutto il territorio della provincia, siamo stati in grado di garantire oltre 15.000 vaccinazioni al giorno, un numero che vogliamo e dobbiamo ulteriormente incrementare sfruttando le opportunità che offre, anche, il nuovo Hub del centro La Torre”.

Alla Fiera niente Pfizer

Intanto, stamani, all’hub della Fiera del Mediterraneo niente dosi Pfizer. La struttura commissariale, infatti, attende una nuova fornitura per stanotte con 25 mila dosi di vaccino. Chi era in fila in mattinata per la seconda dose è stato rimandato a casa ed invitato a tornare domani.

“Chi era in fila per la seconda dose Pfizer – dice il deputato regionale Carmelo Pullara vice presidente della commissione Salute all’Ars – si è visto rispedito a casa e rinviato a domani. Farò quanto in mio potere per vederci chiaro, al fine di evitare ritardi ed ulteriori disservizi alla popolazione”. Per il commissario Covid una situazione già nota.

“Abbiamo avvisato tutti quelli che dovevano fare la seconda dose Pfizer con email e sms – dicono dalla struttura commissariale – Chi si è presentato in fiera non aveva letto i messaggi spediti già da ieri. Tra stasera e questa notte arriveranno 25 mila dosi di Pfizer e proseguiremo nella vaccinazione. Oggi abbiamo proseguito con Moderna per la prima dose”.