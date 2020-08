I ricoverati sono 49

Sono 37 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Fra loro nessun migrante. Di questi 10 sono a Palermo, 7 a Catania, 7 a Messina, 9 a Ragusa e 4 a Siracusa.

I dati sono stati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

I tamponi eseguiti sono stati circa 3000. I guariti sono 13: 7 clinicamente guariti, 6 guariti Covid. In terapia intensiva sono 8. I ricoverati scendono a 49.

Uno due positivi a Palermo è un bimbo di dieci anni. I risultati sono arrivati ieri in tarda serata. Il piccolo ha anche i genitori positivi al Covid 19.

La famiglia è tutta in quarantena ed isolata e l’Asp di Palermo sta eseguendo i tamponi a tutte le persone che sono state in contatto.

Il bimbo è asintomatico e le sue condizioni sono buone.

Un nuovo caso di Covid19 scuote Petralia Sottana. Si tratta di una persona asintomatica, che si trovava però già in quarantena per via di un viaggio all’estero.

A renderlo noto è stato il sindaco, Leonardo Neglia, con un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune su Facebook: “In qualità di responsabile della salute pubblica – scrive – informo i cittadini che è stato riscontrato un caso di Covid-19, asintomatico, a Petralia Sottana. Si tratta di una persona già posta in quarantena per essere rientrata da fuori Italia più di 14 giorni fa e tuttora in isolamento solitario per ulteriori 14 giorni”.

Il primo cittadino ribadisce poi l’invito alla cittadinanza “a rispettare e a far rispettare le fondamentali prescrizioni: indossare le mascherine; mantenere le distanze; disinfettare spesso le mani”.