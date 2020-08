I dati dell'emergenza del Covid-19 nel resto del mondo

La Germania ha registrato un nuovo picco di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: 1.707. Si tratta del livello più alto da aprile, stando ai dati diffusi dall’istituto di sorveglianza Robert Koch (RKI) cui il governo di Berlino ha dato il compito di monitorare l’andamento epidemico. La Germania conta così, in totale, 228.621 contagi di Covid-19 dall’inizio della pandemia.

Record di casi anche in Ucraina dove, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 2.134 nuovi casi, come comunicato dal ministro della Sanità Maksym Stepanov. Il precedente picco è stato registrato ieri (1.967). Il totale è così di 98.537 contagiati e 2.182 morti.

Crescono ancora i casi anche in Libia, dove si sono registrati altri 295 contagi nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 9.463. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie su Facebook, precisando che i morti salgono a 169, i guariti a 1.018 e le persone attualmente positive passano a 8.276, con una distribuzione dei casi ormai in tutte le regioni del Paese. La situazione è critica nella maggior parte delle strutture sanitarie libica.

Infine, in Corea del Sud sono stati registrati altri 288 contagi da Covid-19, per il settio giorno consecutivo sopra quota 100, anche se in lieve calo rispetto ai 297 di ieri, record dall’8 marzo.

Le aree più a rischio rimangono la capitale, Seul, che conta per 135 nuovi contagi, e la provincia limitrofa di Gyeonggi, che registra 81 nuovi casi. Dall’inizio dell’epidemia i contagi in Corea del Sud sono 16.346 e i decessi sono saliti di uno rispetto a ieri, a quota 307.