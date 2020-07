Il sindacato di polizia critico verso il ministro degli Interni

Sale la tensione sulla vicenda degli 8 migranti trovati positivi al covid19 dopo lo sbarco ad Augusta. Questa volta ad attaccare è il Sap, un sindacato di polizia, che ha scritto una lettera al ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, per protestare sulle mancate misure di sicurezza adottate che hanno esposto al rischio contagio alcuni agenti della Questura di Siracusa, i quali hanno avuto dei contatti con i migranti prima che quest’ultimi fossero sottoposti al tampone.

” Non è mai piacevole dire che avevamo previsto tutto. Ad Augusta, è notizia di ieri, che siano – scrive il segretario nazionale del Sap, Stefano Paoloni – sbarcati 43 migranti di cui 8 sono risultati positivi al Coronavirus. I migranti, sono stati trattati subito da personale delle forze dell’ordine, prima ancora di essere stati sottoposti ai test medici. Questo ha comportato enormi rischi per tutti i poliziotti del Reparto mobile e della Scientifica di Siracusa intervenuti. Al momento in cui le scriviamo, questi ultimi, sono stati messi tutti in isolamento fiduciario in attesa del tampone che verrà loro effettuato nei prossimi giorni”.

“Signor Ministro, aveva garantito per tutti sicurezza sanitaria, ma purtroppo, come – scrive ancora l segretario nazionale del Sap, Stefano Paoloni – può constatare, così non è stato. Tra l’altro i migranti sono stati poi trasferiti a Noto e non su traghetti ormeggiati in rada. E’ di tutta evidenza che continuiamo a non avere garanzie di tutela sanitaria oltreché quelle funzionali. Gli operatori di Polizia continuano ad essere particolarmente esposti a rischi professionali e nonostante i numerosi gridi di allarme e le segnalazioni alla signoria vostra, alcuna ulteriore tutela è stata prevista. Anzi, spesso si ha l’impressione di essere mandati allo sbaraglio, rischiando non solo l’incolumità fisica, ma anche la nostra salute e quella delle nostre famiglie”.

Pure il segretario provinciale di un altro sindacato di polizia, il Siulp, Tommaso Bellavia, è intervenuto. “La salute è il bene più prezioso. Nessuno si può permettere di scherzare o di sottovalutare il bene primario della vita perché prima di essere Poliziotti siamo cittadini e dobbiamo salvaguardare le nostre famiglie e il nostro territorio”

In un tweet, l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto: “Benvenuti in Europa, dicono trionfalmente nel video. Sì, col virus”.