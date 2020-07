In corso Gelone

E’ stato un passante a segnalare alle auto in transito in corso Gelone, nel cuore di Siracusa, la presenza di una voragine. La causa, secondo una prima valutazione, sarebbe riconducibile al cedimento “di un canale di raccolta delle acque meteoriche” spiega il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. L’episodio si è verificato nella serata di ieri e per ragioni di sicurezza la zona attorno alla voragine è stata transennata. “Invitiamo, pertanto, i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a limitare la velocità. I tecnici comunali e la Polizia Municipale stanno valutando i danni e mettere in sicurezza l’area” conclude il sindaco di Siracusa.

Tante, però, le altre segnalazioni sulle condizioni dell’asfalto nel capoluogo, a pagarne le conseguenze più di tutti sono i proprietari di moto, scooter, e biciclette, costretti, ogni giorno, a compiere slalom pericolosi. Il problema riguarda non solo la città ma anche le cosiddette vie del mare, lastricate di voragini pericolose.

“Siracusa da nord a sud è così. Viale Teracati vicino alla rotonda Lidl sembra una trazzera. Tutta via San Marino e le vie limitrofe sono una buca per intero, via Augusta come se non fosse mai stata rifatta a distanza di qualche anno. Secondo me ci dovrebbero essere meno selfie e più persone negli uffici competenti che hanno a cuore la città. Lo sappiamo che state facendo miracoli per via dei conti in rosso ma cercate il modo perché siamo messi male” si legge nel post di un utente sulla pagina Facebook del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Ed ancora. “La zona tra Corso Gelone e Piazza Adda sta diventando una delle aeree più a rischio degrado di questa città, mi farebbe piacere se cominciassi con la tua giunta a rivalutare quest’area in modo da farla tornare un punto di congiunzione tra Ortigia e gli altri quartieri e non una squallida strada di collegamento con Ortigia” scrive un altro utente.