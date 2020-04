Lo affermala deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi

“Il rischio scippo dei fondi per il Sud è stato sventato”. Lo affermala deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi dopo che era stata paventata la possibilità di sospendere la clausola che destina il 34% delle risorse dei fondi ordinari per la spesa in conto capitale al Sud.

“Abbiamo per lungo tempo, ed attraverso molteplici atti di sindacato ispettivo, invitato il Ministro Provenzano a far chiarezza sulla riprogrammazione di fondi europei e sul rispetto della quota del 34% – dice Bartolozzi – E, a seguito di una interpellanza urgente, ottenuto dal Ministro la garanzia del rispetto degli originari vincoli territoriali dei fondi oltre che il diritto dei siciliani ad essere trattati come tutti gli altri italiani ricevendo investimenti in misura quantomeno proporzionale agli abitanti”.