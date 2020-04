Una lettera al governo Musumeci e all'Ars

“I fondi europei rappresentano l’ultima spiaggia per affrontare la grande salita che attende la Sicilia nel processo di ricostruzione socio-economica post-coronavirus”. Lo dice una nota dell’Asael, l’associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, che ha inviato un documento al governo Musumeci e all’Ars con alcune proposte relative alla Finanziaria che a breve inizierà il suo cammino all’Ars.

L’Asael, presieduta da Matteo Cocchiara, chiede di essere ascoltata nelle prime fasi dalla prima e dalla seconda commissione di Palazzo dei Normanni per potere esporre le proprie proposte. “L’obiettivo è quello di dare un contributo alla soluzione del grave momento economico-finanziario attraversato dagli enti locali – dice Cocchiara – aggravato ulteriormente dall’emergenza covid19 che ha creato una nuova fascia di povertà alla quale gli amministratori locali sono chiamati a dare risposte“.

Nel documento inviato a governo e Parlamento l’Asael concorda con quanto affermato nelle ultime ore dall’assessore all’Economia Gaetano Armao in merito all’importanza dei fondi europei per uscire dalla crisi: “È necessario – si legge – far diventare questo momento di forte crisi economica un’opportunità di ripartenza del Paese, e in particolare del Sud”. Secondo l’Asael “le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei dovrebbero essere destinate alla realizzazione di interventi che per fare fronte all’emergenza sanitaria, economica e sociale”. Tra le proposte avanzate anche quella di una ricognizione di tutte le risorse ad oggi non spese nei vari capitoli di spesa del bilancio regionale per giungere a una integrazione progettuale dei 300 milioni di euro destinati al Fondo delle autonomie.