crescono i contagi e gli ospedali sono in difficoltà

Altre due persone positive al coronavirus, in arrivo dal pronto soccorso del Policlinico di Palermo, saranno ricoverate in giornata al reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Sant’Elia di Caltanissetta.

I due pazienti vanno ad aggiungersi ai cinque ricoverati in nottata (uno di Marsala, uno di Sciacca, due di Canicattì e uno di Delia ma proveniente dall’ospedale di Agrigento), e ai sette che erano già ricoverati in reparto.

“Per evitare di disperdere risorse umane e dispositivi di sicurezza – ha spiegato il direttore dell’Asp di Caltanissetta, e commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Alessandro Caltagirone – si procede con l’occupazione progressiva dei posti letto covid. In prima battuta i pazienti vengono ricoverati all’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo che ha 60 posti di degenza ordinaria, già occupati. Poi c’è l’Ismett che interviene solo per la terapia intensiva e a seguire il Civico che in questo momento ne sta garantendo una ventina. Mancano per ora posti letto covid a Palermo e i pazienti stanno arrivando a Caltanissetta”.

“Stiamo intervenendo – aggiunge – per supportare le strutture ospedaliere di Palermo in una logica di sinergie a livello regionale, in attesa che tutte le province si allineino al documento di programmazione che è stato trasmesso venerdì pomeriggio dall’assessorato alla Salute. L’Asp di Caltanissetta si è già allineata e in mattinata abbiamo fatto una riunione operativa”.

C’è attesa intanto per la conferenza stampa indetta dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per fare il punto sulla situazione Covid19 in Sicilia.

Il bollettino del ministero della Salute di ieri – viene diffuso ogni giorno nel pomeriggio – ha fatto registrare 65 nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle 24 ore precedenti.

I tamponi eseguiti – si ricorda che il dato è aggiornato ad ieri – sono 2158 che portano il totale a quasi 403mila. Sono 292 i morti accertati per Covid19 nell’isola dall’inizio dell’epidemia. Dei nuovi positivi 6 sono migranti ospitati nell’hotspot di Lampedusa. Sei sono i guariti, che portano il totale a 3.144.

Intanto c’è grande apprensione in merito a quanto sta accadendo all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Salgono a quattro le pazienti positive al Covid19 nel nosocomio.

Dopo le tre donne ricoverate nel reparto di Neurochirurgia nella stessa stanza della donna morta sabato scorso un’altra paziente nel reparto di Cardiologia venuta a contatto con la stessa donna è risultata positiva.