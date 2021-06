L'iniziativa di Coni, Fidal Sicilia ed Asp Palermo

Collaborazione tra Coni, Fidal Sicilia ed Asp Palermo per i tamponi agli atleti

Postazione operativa al Comune di Terrasini dalle 15.30 alle 19.30 di sabato 26 giugno

La partenza della gara, che assegna i titoli regionali di società master è prevista per le 7.30 del 27 giugno

Tamponi molecolari gratuiti per gli atleti iscritti alla XX maratonina di Terrasini in programma domenica 27 giugno. Chi ne vorrà usufruire, in alternativa all’autocertificazione da presentare il giorno della manifestazione, dovrà recarsi sabato 26 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, presso il Comune di Terrasini in piazza Falcone Borsellino, Sala Aquarium, dove è stato allestito un punto per i test covid19.

Collaborazione tra Coni, Fidal Sicilia ed Asp Palermo

L’iniziativa, nata da una collaborazione tra Coni, Fidal Sicilia e l’Asp di Palermo, è resa possibile grazie alla stessa Azienda sanitaria provinciale del capoluogo siciliano, diretta da Daniela Faraoni, dal direttore sanitario presidio ospedaliero dell’Ingrassia Antonino Di Benedetto e da Rosanna Termini medico dello Sport.

Partenza alle 7.30 per evitare ondate di calore

Domenica la partenza della gara (mezza, 14 chilometri e sette chilometri) è prevista alle 7.30 e che pettorali e chip dovranno essere ritirati esclusivamente nella giornata di sabato dalle 11 alle 14 e dalle 15.30 alle 19 sempre in Sala Aquarium. Una partenza anticipata rispetto a quella delle edizioni passate per evitare l’impatto con le ondate di calore che da qualche giorno stringono tutta la Sicilia.

L’edizione 2021 assegna i titoli regionali di società master

Annullata lo scorso anno, in piena emergenza sanitaria, la maratonina di Terrasini è pronta a spegnere venti candeline. La storica manifestazione, legata per anni al binomio Amatori Palermo, Atletica Terrasini, è organizzata dall’Associazione Media@, gode del marchio Bronze della Fidal e sarà valida come campionato regionale master di società.

La mezza maratona torna in Sicilia dopo un anno e 5 mesi

Grande attesa per gli appassionati della specialità. Basti pensare che, causa pandemia, non si disputa una mezza maratona in Sicilia, dal 9 febbraio del 2020. Si corse la maratonina dei Nebrodi – Sant’Agata di Militello, poi una lunga sfilza di rinvii ed annullamenti a causa del Covid19.

Nel ricordo di Paolo La Rosa

L’evento podistico, oltre ad essere valido anche come prova del circuito Running Sicily, vivrà nel ricordo di Paolo La Rosa, il 21enne di Cinisi ucciso a coltellate, nel febbraio dello scorso anno, fuori dalla discoteca Millenium di Terrasini.