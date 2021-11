Covid19, anche Massimo Vinci si arrende al virus dopo Rita e Francesco

La tragedia alla Triolo Zancla, minacciato il direttore, forze dell’ordine presidiano clinica

Le forze dell’ordine da alcuni giorni presidiano la casa di cura Triolo Zancla danneggiata dai parenti di una giovane di 21 anni che era stata portata in clinica per un controllo. Durante l’esame il medico si è accorto che il bimbo in grembo era morto....