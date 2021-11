Sono 372 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 25.266 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 398. L’incidenza scende all’1,4% ieri era all’1,9% visto che da ieri si conteggiano anche i tamponi eseguiti nelle farmacie. L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 754 casi, al secondo posto il Veneto con 734 casi al terzo il Lazio con 664 casi, al quarto la Campania con 615, al quinto con il Friuli Venezia Giulia con 438 casi e al sesto la Toscana a 385 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 7.467 con un decremento di 66 casi. I guariti sono 302 mentre si registrano altre 4 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.033.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 339 ricoverati, con 6 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 37 con tre casi in meno rispetto a ieri .

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 26 casi, Catania 102, Messina 91, Siracusa 75, Ragusa 6, Trapani 37, Caltanissetta 10, Agrigento 14, Enna, 11.

L’andamento Covid in Sicilia

L’andamento di nuovi casi in Sicilia nella settimana 25-31 ottobre riporta un’incidenza di 51,35 casi per centomila abitanti a fronte di una media nazionale di 51,96 (la soglia limite è di 50 nuovi casi ogni 100 centomila abitanti).

Crescita contenuta

Continua, quindi, a registrarsi un sia pur contenuto rialzo dei nuovi casi rispetto al minimo raggiunto a ottobre, ma il trend di crescita appare al momento limitato.

Catania, Siracusa e Messina le più colpite

Nella settimana di riferimento il rischio più elevato è ancora a Catania (79,9 nuovi casi), Siracusa (76,59) e Messina (75,83).

Analizzando l’incidenza per età emerge un dato più alto nella fascia di età scolare (6/10 anni) e in quella più anziana, pertanto il Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ribadisce l’importanza di mantenere alta l’immunizzazione nei soggetti più a rischio.

Ricoverati per oltre 80% non vaccinati

A seguito del rialzo dei nuovi casi si è avuto un lieve incremento di nuove ospedalizzazioni con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto. L’ospedalizzazione interessa prevalentemente (82,3%) soggetti non vaccinati. Resta stabile la letalità.

Immunizzati in Sicilia al 76,67%

In Sicilia i vaccinati con prima dose si attestano all’80,67% del target regionale, gli immunizzati sono al 76,67%. Le terze dosi finora somministrate sono 62.914 (pari allo 0,93% delle somministrazioni complessive) a fronte di una platea di 1 milione e 700 mila circa che rappresenta un quinto della platea vaccinata con una o due dosi.

La campagna per la terza dose

Da segnalare il picco di terze dosi nella giornata del 3 novembre (4.681) nell’ambito di un significativo trend in aumento.

Crollano le prime dosi

Raffrontando, invece, i dati relativi alle prime dosi erogate tra la settimana in esame (28 ottobre – 3 novembre) e la precedente (21 – 27 ottobre) si registra un calo pari a – 35, 56%. Continua quindi il trend in declino delle prime dosi rispetto al picco registrato nei giorni immediatamente antecedenti al 15 ottobre quando è entrato in vigore l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro.