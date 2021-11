I risultati arriveranno il 12 novembre

I test salivari del secondo screening sono iniziati nei giorni scorsi e sono ancora in corso in alcuni istituti scolastici “sentinella” del Catanese. Tale campagna mira ad individuare l’eventuale presenza di positivi al Covid19 nelle scuole elementari e medie.

I risultati arriveranno il 12 novembre

L’ufficio emergenza Covid ha distribuito 1.100 tamponi in 10 scuole. I risultati si avranno il prossimo 12 novembre. Ad ogni scuola sono stati consegnati 110 kit. Tre, invee, i distretti interessati: Catania, Palagonia e Caltagirone.

Le scuole coinvolte

Le scuole coinvolte sono: E. De Amicis (Catania), Leonardo Sciascia (Misterbianco), G. Parini (Catania), F. Petrarca (Catania), Nazario Sauro – Papa Giovanni XXIII (Catania), D’annunzio (Motta S’ Anastasia), Gaetano Ponte (Palagonia), Leonardo da Vinci (Castel di Iudica), Alessio Narbone (Caltagirone), Mazzarone (Licodia Eubea).

Ad occuparsi dello screening sono le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) del settore scuola. Va precisato che il test salivare ha valore esclusivamente epidemiologico, non dà diritto al green pass. In caso di positività al test non sarà necessario effettuare un tampone di verifica, secondo la normale procedura.

Incidenza stabile nelle scuole dell’isola

Intanto, secondo l’ultima rivelazione, rimane stazionaria l’incidenza degli alunni positivi al covid19 nelle scuole siciliane. La percentuale si attesta allo 0,14%. Rispetto ai numeri della settimana precedente si conferma una diminuzione (0,17%).

Positivi 807 alunni su 589.704

Lo dice la rivelazione settimanale dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Gli alunni positivi (da infanzia a scuola secondo grado) sono 807 su 589.704.

Variazioni non significative per docenti e personale Ata

Per il personale docente e Ata – dice l’ufficio scolastico – si riscontra una variazione non significativa dell’incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente: per i docenti dallo 0,13% allo 0,15% mentre per il personale Ata dallo 0,9% allo 0,10%.

Gli attuali dati, anche per il personale scolastico, sono in miglioramento rispetto alla prima settimana di rilevazione (20-27 settembre 2021). Su 64.267 docenti 95 sono risultati positivi, su 16.831 impiegati Ata solo 16 sono risultati positivi.