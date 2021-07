E’ morta la bambina di 11 anni ricoverata all’ospedale Di Cristina di Palermo che si trovava nel reparto di terapia intensiva Covid19 all’ospedale dei Bambini dopo aver contratto la variante Delta del coronavirus. Alle 13 il cuore della piccola, affetta da una malattia metabolica rara, ha smesso di battere, come confermano dalla direzione sanitaria dell’ospedale. Sta meglio invece il neonato di due mesi, anche lui positivo, ricoverato in Terapia intensiva neonatale all’ospedale Cervello.

Intubato resta un neonato

E’ intubato e in rianimazione anche per alcuni problemi cerebrali, invece, il neonato del quale si era parlato insieme alla vittima odierna. Le sue condizioni sono stabili. Anche la madre del piccolo è risultata positiva. È ancora ricoverata, intubata, all’ospedale Di Cristina l’altra bambina di 11 anni, anche lei positiva al Covid19. Da quanto si apprende in ospedale pare che “i genitori non siano vaccinati.

Il neonato partorito da mamma positiva

Il neonato, partorito da una mamma positiva, era stato trasferito in rianimazione all’ospedale Cervello. La bambina di 11 è ricoverata all’ospedale dei Bambini.

Ricoveri dimezzati rispetto al numero dei contagi

“A parità di casi” c’è circa “il 50% di ospedalizzazioni e terapie intensive in meno rispetto alle precedenti ondate” dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. L’efficacia dei vaccini “è maggiore per evitare ospedalizzazioni e decessi, ma c’è una buona efficacia anche nel prevenire l’infezione: 88% con due dosi – dice – nella seconda e nella terza ondata per ogni mille pazienti positivi avevamo il 5% che veniva ricoverato in ospedale e lo 0,5% che andava in terapia intensiva.

Solo lo 0,27% dei contagiati va in terapia intensiva

La percentuale dei ricoverati si è ridotta dal 5% al 2%, quella di chi va in terapia intensiva si è ridotta dallo 0,5% allo 0,27%. Nelle ondate precedenti, a parità di casi, avremmo avuto il doppio di persone ricoverate e in terapia intensiva”.