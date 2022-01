dolore e sgomento a ficarazzi e palermo

Il Covid19 miete un’altra vittima. Dolore e sgomento a Ficarazzi e Palermo, per la morte di Francesco Greco, noto macellaio palermitano. L’uomo era titolare di una macelleria in corso Umberto a Ficarazzi. Dopo essere risultato positivo al Covid19, la sua situazione clinica è precipitata. Sembra che l’uomo non fosse vaccinato.

La notizia data dal figlio

A dare la notizia del decesso di Greco, il figlio, attraverso un commovente post pubblicato sui social: “Papà questa volta hai perso. Addio vita mia. Grazie per quello che mi hai fatto diventare”.

Chi era Francesco Greco

Francesco Greco, conosciuto da tutti come Franco, in passato aveva gestito una macelleria in zona Roccella a Palermo e negli anni 90 in via Messina Marine. Oltre 50 anni di attività passati dietro il bancone del suo negozio.

E oggi in tanti lo ricordano con grande affetto e tristezza per la sua dipartita.

I messaggi di cordoglio

Il post del figlio di Greco ha ricevuto in poche ore quasi mille commenti di cordoglio.

Laura scrive: “Sono veramente triste e dispiaciuta per questa notizia…non so perché ma ero convinta di rivederlo ancora dietro il bancone…ero convinta che un combattente come lui ne sarebbe uscito…e invece no…sincere condoglianze a voi tutti”. Giuseppe lo ricorda così: “Un grande lavoratore che non si fermava mai. Ricorderò sempre quel saluto, uscito da studio, a sera tardi, mentre lui si accingeva ad abbassare la saracinesca. Riposi in pace. Condoglianze alla famiglia”. Un uomo di grande bontà ed altruismo, quasi di altri tempi, che, dice chi lo conosceva bene, “sarà difficile dimenticare”.

“Era una persona fantastica – scrive ancora un suo conoscente – per ogni tocco di carne spiegava tutto, dalla provenienza alla consistenza e spiegava come bisognava cucinarla. Toccava e tagliava le carni come se fossero pietre preziose”.

Prima di Natale morto anche il noto chef palermitano Salvo D’Antoni

Franco Greco non è purtroppo l’unica vittima nota del Covid19. Il 21 dicembre era venuto a mancare lo chef palermitano Salvo D’Antoni, aveva 48 anni. D’Antoni, molto conosciuto, come detto, il delegato dell’associazione nazionale Ristoworld per la sezione Palermo e provincia.