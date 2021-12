I funerali si terranno il 24 dicembre

Lo chef palermitano Salvo D’Antoni è morto a causa del Covid. Aveva 48 anni. Era il delegato dell’associazione nazionale Ristoworld per la sezione Palermo e provincia.

I funerali si terranno alla chiesa parrocchiale Mater Dei di valdesi il 24 dicembre alle 9.30. Lo si apprende su Facebook.

Il cordoglio sui social

E sono centinaia i messaggi di cordoglio sulle pagine social di Salvo D’Antoni. Si apprende la notizia dai canali social dello chef, da sempre amante dei viaggi e delle esperienze in giro per il mondo. Questi alcuni dei messaggi postati su Facebook.

“Non riesco ancora a crederci… Le vere amicizie non hanno mai fine né età. ..ed oggi questo maledetto covid mi porta via un fratello e con lui un pezzo del mio cuore. Nemmeno la morte può impedirmi di volerti bene e sono sicuro che con la tua allegria e la tua musica farai ridere e ballare tutti gli angeli del paradiso”, scrive Sergio.

“Notizia peggiore non potevo ricevere – commenta Gianfranco – sei sempre stato una gran bella persona, ci eravamo ripromessi di fare qualcosa assieme, un grande evento a 4 mani. Mi sa che quel giorno non arriverà mai. Questo 2021 sta portando via troppa gente a me cara! Lasci nel mio cuore una enorme tristezza”.

Scrive Ottaviano: “Sentite condoglianze per la perdita di un amico e chef, maledetto COVID,Salvò D’Antoni è tornato alla casa del Padre. Un saluto di vicinanza alla sua famiglia, dalla delegazione Puglia ristoworld Italy … ciao amico che sicuramente da lassù sarai presente in noi”.

Rosario: “Ho appreso di questa brutta notizia la perdita di un collega amico Salvò Dantoni. Persona che con il sorriso ha trasformato il suo lavoro che amava in divertimento… Peccato che hai lasciato questa terra. Sicuramente lassù ti prenderai altre soddisfazioni per continuare il tuo lavoro da Chef. Riposa in Pace Salvo… Condoglianze alla famiglia”.