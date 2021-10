è stata realizzata da roberto pennino

Le nozze reali tra Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte

Il pastry chef palermitano Roberto Pennino ha realizzato la torta nuziale e ne svela gli ingredienti

Composta da 7 strati, 45 chilogrammi di peso, sfoggiava in alto lo stemma reale

Ogni cerimonia da favola merita un dolcissimo lieto fine. Lo sfarzo di un royal wedding si misura anche dalle dimensioni della torta nuziale. Vi sveliamo la wedding cake del matrimonio fra il principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie e Lady Charlotte Lindesay-Bethune, celebratosi a Palermo.

La torta realizzata dal pastry chef Roberto Pennino

Parola d’ordine semplicità. La torta è stata interamente realizzata dal pastry chef Roberto Pennino seguendo le indicazioni della baronessa Antonella Chiaramonte Bordonaro, assecondando così le volontà degli sposi.

Sobrietà sinonimo di eleganza

“Nessuno sfarzo nella composizione della torta – spiega il pastry chef – solo sobrietà sinonimo di eleganza. Ho espresso al meglio le mie capacità professionali e l’amore che metto nel mio lavoro per cercare di soddisfare a pieno le aspettative”.

Lo stemma reale realizzato in pasta di zucchero

Composta da sette strati, dal peso di 45 chilogrammi e finemente decorata con alcune orchidee, la torta nuziale sfoggiava in alto lo stemma reale realizzato interamente da Pennino in pasta di zucchero.

Gli ingredienti della torta

“Al suo interno – prosegue – un semifreddo al croccante alle mandorle e nocciole siciliane. Una bisquit al cacao profumata al Marsala per esaltare le note siciliane. Il tutto accompagnato da una salsa calda al cioccolato fondente al 70 per cento, per esaltare il contrasto dolce amaro, caldo freddo. Sono felice e soddisfatto del lavoro svolto, grazie ai complimenti ricevuti dai reali in persona e da molti degli invitati”.

Chi è Roberto Pennino

Roberto Pennino Pastry Chef palermitano, classe 85, inizia gli studi e li completa con successo conseguendo il diploma all’istituto alberghiero del capoluogo siciliano. Da lì prende il via il suo percorso di alta formazione in diverse strutture importanti come “Ecole Gastronomique de Paris Bellouet Conseil” dalla quale si sono formati i più grandi MOF pasticcieri del mondo. Corsi di alta formazione di Pasticceria presso la Scuola Cast Alimenti e L’Etoile Academy di Rossano Boscolo. Nel corso degli anni sente ancora più forte la sua grande passione per il mondo della pasticceria. Arrivano così le prime soddisfazioni, i grandi trionfi e traguardi. Pennino guadagna stima e mostra la sua bravura: consegue più di 10 medaglie nel suo settore. Tra le più importanti: la Medaglia d’oro alle Olimpiadi Tedesche Erfurt Ika Olimpiade Der Kocke e la Medaglia d’oro agli Internazionali d’Italia come Campione Nazionale nella Categoria Artistica Individuale.

Nell’arco degli anni vanta collaborazioni con le più note realtà palermitane come Villa Igiea e Villa Bordonaro. Diverse le esperienze in Italia e all’estero, tra le quali anche in Kazakistan. Nel 2018 arriva finalmente il tanto atteso riconoscimento da parte della “FIP” Federazione Italiana Pasticceria Gelateria e Cioccolateria che gli rilascia il titolo di Docente dell’Equipe Eccellenze Italiane.

La formazione dei futuri pasticceri professionisti

Roberto Pennino si contraddistingue soprattutto per la passione che mette nell’insegnamento e nella formazione dei futuri pasticcieri professionisti, accompagnandoli nel loro percorso con attenzione e disponibilità, trasmettendo il suo sapere senza riserva alcuna.