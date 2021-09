il ricevimento a palazzo reale a palermo

Si sono giurai amore eterno stamattina a Monreale Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte

Nella cittadina normanna sono arrivati tanti aristocratici

Dopo la cerimonia religiosa il ricevimento a Palazzo Reale

Grande festa a Monreale questa mattina, con relativa ‘sfilata’ di aristocratici.

Atmosfera fiabesca nella cittadina normanna per il matrimonio tra il Principe Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte Lindesay-Bethune.

Le nozze sono state celebrate nell’incantevole Duomo, per l’occasione chiuso al pubblico.

Gli sposi sorridenti più che mai

Tanti curiosi si sono radunati nella zona del Duomo. Lo sposo è arrivato a bordo di un’auto accompagnato dalla madre, la sposa è arrivata alla celebrazione con il padre, su una carrozza trainata da quattro cavalli bianchi.

Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte. sorridenti e felici più che mai, si sono dunque giurati amore eterno, e per farlo hanno scelto la Sicilia. La cerimonia religiosa è stata anticipata dal suono delle cornamuse.

Nel 1931 i bisnonni di Jaime (Henri di Francia e Isabelle del Brasile) si sposarono a Palazzo d’Orleans, a Palermo.

Chi sono gli sposi

Il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie è nato a Madrid il 30 giugno 1996. E’ figlio primogenito del capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, il Principe Don Pedro, Duca di Calabria, Conte di Caserta e di Donna Sofia Landaluce y Melgarejo, pronipote dei Duchi di San Fernando de Quiroga. Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune è figlia di James Randolph Lindesay-Bethune, sedicesimo Conte di Lindsay, e Diana Mary Chamberlayne-Macdonald, Contessa di Lindsay, figlia di un gentiluomo della Regina.

Il ricevimento a Palazzo Reale

Il fidanzamento era stato annunciato nel maggio 2020. Le nozze sono state celebrate da sua eminenza reverendissima il cardinale Gerhard Ludwig Müller, diacono del Titolo di Santa Agnese in Agone, Prefetto Emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede e Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

In un comunicato della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie si legge: “Dopo la celebrazione seguirà un ricevimento in onore della LL.AA.RR. i Duchi di Noto presso il Palazzo Reale di Palermo, eccezionalmente ospitato per la sensibilità dell’ On.Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana”.

I ringraziamenti della Famiglia Reale

Sempre nel comunicato ufficiale diffuso in occasione del matrimonio si legge: “La Famiglia Reale, grata per la calorosa accoglienza ricevuta e l’attenta disponibilità delle Istituzioni, esprime particolare gratitudine all’On. Gianfranco Micciché Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, all’On. Nello Musumeci Presidente della Regione Siciliana ed al Vice Presidente On. Prof. Gaetano Armao, al Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando, all’Arcivescovo di Monreale S.E.R. Mons. Michele Pennisi e al Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, al Segretario Generale dell’Assemblea Regionale Siciliana Dott. Fabrizio Scimé e al Direttore Generale della Fondazione Federico II Dott.ssa Patrizia Monterosso”.