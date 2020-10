E’ morto questa mattina al reparto di Rianimazione Covid-19 dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, un vigile urbano di Gela di 56 anni.

L’uomo era stato ricoverato dal 19 settembre per una polmonite da coronavirus.

Inizialmente era nel reparto di malattie infettive poi, per l’aggravarsi dell’insufficienza respiratoria era stato trasferito in terapia intensiva. Qui dopo qualche giorno di ventilazione non invasiva è stato necessario intubarlo.

Si tratta del sedicesimo decesso per coronavirus a Caltanissetta. Altri due pazienti nisseni sono morti fuori provincia.