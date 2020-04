Un gruppo di lavoro per il welfare

Mappare i bisogni reali delle famiglie in difficoltà, dei giovani, dei pensionati, dei disabili, degli immigrati, di tutti coloro che stanno vivendo un momento di grande crisi economica e sociale. Nasce con questo obiettivo la task force per il welfare della Cisl Palermo Trapani che, tramite questo strumento, vuole stilare le proposte del sindacato nei confronti con le istituzioni e chiedere così di indirizzare tutte le risorse sociali e strumenti come i Piani di zona,verso quelle che sono davvero le emergenze reali dei territori di Palermo e Trapani.

Della task force faranno parte i rappresentanti delle federazioni e tutti gli enti e le associazioni (Anolf, Anteas, Adiconsum, Sicet, Caf, Patronato) che sul territorio garantiscono la loro assistenza ai cittadini e sarà uno strumento che affiancherà il nuovo servizio attivato dalla Cisl Sicilia nei giorni scorsi, lo Sportello Amico, che si rivolge con un numero verde dedicato, (800065501) ai cosiddetti ‘invisibili’ , famiglie fragili, anziani, immigrati, non autosufficienti, nuovi poveri, minori.

“Il momento è storico, mai avremmo pensato di dover affrontare questo tipo di emergenza sanitaria, sfociata in economica e soprattutto sociale –spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani -, se già i grandi vuoti e mancanze delle istituzioni sul tema del welfare e dei bisogni sociali dei cittadini, pesavano come un macigno, oggi hanno ancor più pesanti ripercussioni sulla vita delle persone. Per questo faremo la nostra parte definendo questa mappatura necessaria per indirizzare le politiche sociali nel modo migliore”.

La task force sarà composta da tre gruppi. Uno sulle politiche abitative, uno sulle politiche socio sanitarie e infine quello che si occuperà delle politiche socio assistenziali e quindi delle misure di sostegno a favore di migranti, famiglie in difficoltà, persone con disagio socio-economico, nuovi poveri, disabili. “Con il quadro chiaro potremmo sapere così come intervengono tutti i comuni e con quali risorse , per quali problemi o disagi non sono mai state messe in campo azioni concrete, tutto per proporre agli enti locali quale strada seguire, con proposte concrete. E’ chiaro che la parola d’ordine è la sinergia, vogliamo essere noi portatori delle best practies oggi più essenziali che mai per rispondere a una crisi senza precedenti”.

“Le condizioni di fragilità stanno aumentando nella nostra regione -conclude Rosanna Laplaca segretaria regionale Cisl Sicilia -, le istituzioni da sole non sono in grado di rispondere ai disagi crescenti, per questo noi con la nostra capillare presenza sul territorio faremo rete con le nostre realtà e competenze, perché nessuno venga lasciato solo. E’ il momento di attivare politiche sociali e interventi che vadano oltre la gestione dell’ordinario, con obiettivi chiari e definiti, pensando ai poveri di sempre e a coloro che per condizioni legate all’emergenza sanitaria in corso, lo sono diventati”.